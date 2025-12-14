Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan zdolal CBK Košice, Čajky si poradili s posledným Trenčínom

Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hana Jakubčeková a Francúzka India Farcyová si pri výhre pripísali po 21 bodov.

Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Basketbalistky BC Slovan Bratislava zvíťazili v stretnutí 12. kola Tipos extraligy nad CBK Košice 75:40. Piešťanské Čajky si poradili s posledným Trenčínom jednoznačne 120:32. Hana Jakubčeková a Francúzka India Farcyová si pri výhre pripísali po 21 bodov.



Tipos extraliga - 12. kolo:

BC Slovan Bratislava - CBK Košice 75:40 (42:18)

najviac bodov: Keltosová 18, Vargová 14, Rodáková 12 - Kmetoniová 11 (10 doskokov), Kašperanová 7, Dovčíková 5, 110 divákov



BK AS Trenčín - Piešťanské Čajky 32:120 (15:71)

najviac bodov: Schoenbornová 10, Jamazakiová 5, Bučková 4 - Jakubčeková a Farcyová po 21, Herminjardová 17, 100 divákov




