Sobota 2. máj 2026
Slovan zdolal DAC 1:0 a zaistil si šestnásty titul majstra SR

Na snímke v popredí César Blackman a vľavo Rahim Ibrahim (obaja Slovan) počas zápasu 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda v sobotu 2. mája 2026 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 2. mája (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava získali šestnásty titul v najvyššej slovenskej súťaži. Ôsmu majstrovskú trofej za sebou si zaistili v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy, v ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1:0.

O triumfe „belasých“ na Tehelnom poli rozhodol v 79. minúte Tigran Barseghjan strelou spoza šestnástky. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. majú na čele tabuľky pred DAC nedostihnuteľný desaťbodový náskok, keďže do konca sezóny odohrajú oba tímy už len dve stretnutia.

Ziskom šestnásteho triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord, druhá Žilina zvíťazila sedemkrát. Zároveň si zaistil miestenku v 1. predkole prestížnej Ligy majstrov, prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr. Súpera mu 16. júna určí žreb vo švajčiarskom Nyone.

Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti

skupina o titul:

ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)

Gól: 79 Barseghjan. Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, ŽK: Kapanadze, Gagua, ČK: 61. Ouro (DAC), 11.210 divákov.

Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim (55. Zuberu), Pokorný - Gajdoš (86. Ignatenko) - Barseghjan (86. Mak), Griger (75. Yirajang), Jankovič (75. Weiss ml.)
DAC: Popovič - Kapanadze (85. Kmeť), Kačaraba, Nemanič, Mendez (85. Sylla) - Bationo, Blažek - Ouro - Gueye (62. Tuboly), Gagua (73. Kukovec), Diongue (73. Modesto)

V úvodných minútach to oba tímy chceli ťahať na bránu, ale hra sa kúskovala na štandardné situácie. Do zaujímavejšej pozície sa dostal Slovan v 9. minúte, Barseghjan však z priameho kopu prestrelil vysoko nad brvno. Po štvrťhodine hry domáci Cruz spálil tutovku zoči-voči Popovičovi. V 22. minúte skúsil oblúčikom cez pol ihriska prekvapiť Diongue, no Takáč loptu vyrazil na rohový kop. Krátko nato jeho bránu tesne minula hlavička Nemaniča po ďalšom rohu hostí. V 32. minúte rozvlnil sieť Gajdoš, ale až po odpískanom útočnom faule na Kačarabu. Ďalekonosnou strelou sa ešte blysol Diongue, namieril ju však nad Takáčovu bránu rovnako ako Gueye v 44. minúte. Po prvom polčase, v ktorom boli aktívnejší hostia, sa išlo do šatní za bezgólového stavu.

Po zmene strán Bajrič vybojoval loptu na vlastnej polovici, Blackman ju šikovne poslal na Gajdoša, ale ten z prvej trafil mimo. Ouro to z priameho kopu namieril len do múru a po následnom rohu sa dostal do protiútoku Barseghjan, no včas ho zastavil brániaci Bationo. Po hodine hry Ouro videl žltú kartu po faule na Pokorného, rozhodca si však situáciu prezrel na videu a stredopoliarovi DAC udelil rovno červenú. Peknou strelou spoza šestnástky to v 65. minúte skúsil Barseghjan, ale Popoviča neprekvapil. Na druhej strane zasahoval Takáč po príležitosti Kačarabu. Domáci sa snažili zavďačiť vyše 11-tisíc fanúšikom gólom a napokon sa to v 79. minúte podarilo Barseghjanovi z ďalšieho pokusu spoza šestnástky, keď loptu umiestnil ku ľavej žrdi. Slovan tak mohol oslavovať majstrovský titul po víťazstve 1:0.

Prehľad futbalových majstrov Slovenska a šampiónov podľa počtu titulov:

Prehľad majstrov Slovenska:

1993/1994 ŠK Slovan Bratislava

1994/1995 ŠK Slovan Bratislava

1995/1996 ŠK Slovan Bratislava

1996/1997 1. FC Košice

1997/1998 1. FC Košice

1998/1999 ŠK Slovan Bratislava

1999/2000 Inter Bratislava

2000/2001 Inter Bratislava

2001/2002 MŠK Žilina

2002/2003 MŠK Žilina

2003/2004 MŠK Žilina

2004/2005 FC Artmedia Petržalka

2005/2006 MFK Ružomberok

2006/2007 MŠK Žilina

2007/2008 FC Artmedia Bratislava

2009/2009 ŠK Slovan Bratislava

2009/2010 MŠK Žilina

2010/2011 ŠK Slovan Bratislava

2011/2012 MŠK Žilina

2012/2013 ŠK Slovan Bratislava

2013/2014 ŠK Slovan Bratislava

2014/2015 AS Trenčín

2015/2016 AS Trenčín

2016/2017 MŠK Žilina

2017/2018 Spartak Trnava

2018/2019 ŠK Slovan Bratislava

2019/2020 ŠK Slovan Bratislava

2020/2021 ŠK Slovan Bratislava

2021/2022 ŠK Slovan Bratislava

2022/2023 ŠK Slovan Bratislava

2023/2024 ŠK Slovan Bratislava

2024/2025 ŠK Slovan Bratislava

2025/2026 ŠK Slovan Bratislava

Prehľad majstrov podľa počtu titulov:

16 - ŠK Slovan Bratislava

7 - MŠK Žilina

2 - 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín

1 - MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava
