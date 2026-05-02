Slovan zdolal DAC 1:0 a zaistil si šestnásty titul majstra SR
O triumfe „belasých" na Tehelnom poli rozhodol v 79. minúte Tigran Barseghjan strelou spoza šestnástky.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. mája (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava získali šestnásty titul v najvyššej slovenskej súťaži. Ôsmu majstrovskú trofej za sebou si zaistili v sobotnom zápase 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy, v ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1:0.
O triumfe „belasých“ na Tehelnom poli rozhodol v 79. minúte Tigran Barseghjan strelou spoza šestnástky. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. majú na čele tabuľky pred DAC nedostihnuteľný desaťbodový náskok, keďže do konca sezóny odohrajú oba tímy už len dve stretnutia.
Ziskom šestnásteho triumfu navýšil Slovan svoj vlastný ligový rekord, druhá Žilina zvíťazila sedemkrát. Zároveň si zaistil miestenku v 1. predkole prestížnej Ligy majstrov, prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, odvety o týždeň neskôr. Súpera mu 16. júna určí žreb vo švajčiarskom Nyone.
V úvodných minútach to oba tímy chceli ťahať na bránu, ale hra sa kúskovala na štandardné situácie. Do zaujímavejšej pozície sa dostal Slovan v 9. minúte, Barseghjan však z priameho kopu prestrelil vysoko nad brvno. Po štvrťhodine hry domáci Cruz spálil tutovku zoči-voči Popovičovi. V 22. minúte skúsil oblúčikom cez pol ihriska prekvapiť Diongue, no Takáč loptu vyrazil na rohový kop. Krátko nato jeho bránu tesne minula hlavička Nemaniča po ďalšom rohu hostí. V 32. minúte rozvlnil sieť Gajdoš, ale až po odpískanom útočnom faule na Kačarabu. Ďalekonosnou strelou sa ešte blysol Diongue, namieril ju však nad Takáčovu bránu rovnako ako Gueye v 44. minúte. Po prvom polčase, v ktorom boli aktívnejší hostia, sa išlo do šatní za bezgólového stavu.
Po zmene strán Bajrič vybojoval loptu na vlastnej polovici, Blackman ju šikovne poslal na Gajdoša, ale ten z prvej trafil mimo. Ouro to z priameho kopu namieril len do múru a po následnom rohu sa dostal do protiútoku Barseghjan, no včas ho zastavil brániaci Bationo. Po hodine hry Ouro videl žltú kartu po faule na Pokorného, rozhodca si však situáciu prezrel na videu a stredopoliarovi DAC udelil rovno červenú. Peknou strelou spoza šestnástky to v 65. minúte skúsil Barseghjan, ale Popoviča neprekvapil. Na druhej strane zasahoval Takáč po príležitosti Kačarabu. Domáci sa snažili zavďačiť vyše 11-tisíc fanúšikom gólom a napokon sa to v 79. minúte podarilo Barseghjanovi z ďalšieho pokusu spoza šestnástky, keď loptu umiestnil ku ľavej žrdi. Slovan tak mohol oslavovať majstrovský titul po víťazstve 1:0.
Prehľad futbalových majstrov Slovenska a šampiónov podľa počtu titulov:
Prehľad majstrov Slovenska:
1993/1994 ŠK Slovan Bratislava
1994/1995 ŠK Slovan Bratislava
1995/1996 ŠK Slovan Bratislava
1996/1997 1. FC Košice
1997/1998 1. FC Košice
1998/1999 ŠK Slovan Bratislava
1999/2000 Inter Bratislava
2000/2001 Inter Bratislava
2001/2002 MŠK Žilina
2002/2003 MŠK Žilina
2003/2004 MŠK Žilina
2004/2005 FC Artmedia Petržalka
2005/2006 MFK Ružomberok
2006/2007 MŠK Žilina
2007/2008 FC Artmedia Bratislava
2009/2009 ŠK Slovan Bratislava
2009/2010 MŠK Žilina
2010/2011 ŠK Slovan Bratislava
2011/2012 MŠK Žilina
2012/2013 ŠK Slovan Bratislava
2013/2014 ŠK Slovan Bratislava
2014/2015 AS Trenčín
2015/2016 AS Trenčín
2016/2017 MŠK Žilina
2017/2018 Spartak Trnava
2018/2019 ŠK Slovan Bratislava
2019/2020 ŠK Slovan Bratislava
2020/2021 ŠK Slovan Bratislava
2021/2022 ŠK Slovan Bratislava
2022/2023 ŠK Slovan Bratislava
2023/2024 ŠK Slovan Bratislava
2024/2025 ŠK Slovan Bratislava
2025/2026 ŠK Slovan Bratislava
Prehľad majstrov podľa počtu titulov:
16 - ŠK Slovan Bratislava
7 - MŠK Žilina
2 - 1. FC Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava, AS Trenčín
1 - MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava
Niké liga - 8. kolo nadstavbovej časti
skupina o titul:
ŠK Slovan Bratislava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (0:0)
Gól: 79 Barseghjan. Rozhodovali: Ziemba - Poláček, Bednár, ŽK: Kapanadze, Gagua, ČK: 61. Ouro (DAC), 11.210 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ibrahim (55. Zuberu), Pokorný - Gajdoš (86. Ignatenko) - Barseghjan (86. Mak), Griger (75. Yirajang), Jankovič (75. Weiss ml.)
DAC: Popovič - Kapanadze (85. Kmeť), Kačaraba, Nemanič, Mendez (85. Sylla) - Bationo, Blažek - Ouro - Gueye (62. Tuboly), Gagua (73. Kukovec), Diongue (73. Modesto)
