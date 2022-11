Slovan zdolal doma Ružomberok

ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok 2:0 (0:0)



Góly: 48. Ramírez, 57. Weiss, ŽK: Lovat, Pauschek - Krajčírik. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Jekkel, 3570 divákov.



Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kašia, Abena, Lovat (89. De Marco) - Kucka, Kankava - Čavrič (81. Green), Weiss (89. Mustafič), Čakvetadze (53. Zmrhal) - Ramírez (81. Šaponjič)



MFK Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Morong, Luterán (46. Halabrín), Zsigmund (79. Malý), Regáli - Gerec (63. Chrien), Bobček (79. Kelemen)

1. Slovan Bratislava 17 12 2 3 35:17 38



2. Dunajská Streda 17 10 5 2 32:15 35



3. Trnava 17 9 4 4 29:16 31



4. Podbrezová 18 8 5 5 25:19 29



5. Ružomberok 16 5 8 3 19:16 23



6. Žilina 18 6 4 8 28:29 22



7. Michalovce 17 6 3 8 19:25 21



8. B. Bystrica 18 6 3 9 25:34 21



9. Trenčín 18 5 5 8 16:25 20



10. Z. Moravce 16 4 6 6 22:26 18



11. Skalica 18 3 7 8 14:26 16



12. Lip. Mikuláš 18 1 6 11 15:31 9

Bratislava 13. novembra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v súboji úradujúceho majstra s vicemajstrom Fortuna Ligy nad MFK Ružomberok 2:0 v nedeľnom zápase 18. kola. O góly sa postarali v 48. min Eric Ramírez v 57. min Vladimír Weiss.Slovanisti potrebovali hodiť za hlavu prehru 1:4 so Žilinou a proti ďalšiemu kandidátovi na hornú šestku nezaváhali. Rozhodli o tom v úvodnej štvrťhodine druhého polčasu. Tri minúty po zmene strán sa dostal s loptou do šestnástky Juraj Kucka, našiel Ramíreza a venezuelský útočník zamieril presne. O deväť minút neskôr mal Vladimír Weiss ml. možnosť zahrávať pokutový kop, brankár Ivan Krajčírik jeho pokus vystihol, no Weiss dostal druhú šancu a z dorážky už dokázal dostať loptu do siete. Liptáci ťahali v zápase za výrazne kratší koniec a mali čo robiť, aby neinkasovali aj ďalšie góly. Blízko k svojmu druhému presnému zásahu v zápase bol Ramírez v 77. min, no na bránkovej čiare trafil Jána Masla.Slovan sa vrátil na čelo tabuľky. Pred druhou Dunajskou Stredou má náskok troch bodov.