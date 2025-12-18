< sekcia Šport
Slovan zdolal Häcken 1:0, ligovú fázu ukončil so 6 bodmi
Domáci mali jasne navrch v ofenzívnej hre a brankára Andreasa Lindeho, ktorý je bežne náhradníkom, preverili celkovo desiatimi strelami.
Bratislava 18. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtkovom zápase šiesteho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy nad Häckenom 1:0. Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do play off, „belasí“ ukončili súťaž so šiestimi bodmi, ich súper s tromi.
V úvode prišli len náznaky šancí, na strane domácich rozbiehal dvakrát nádejnú akciu Tolič. Práve on nakoniec vysunul Barseghjana, ktorého strelu zneškodnil brankár Linde. Ten musel znova zasahovať krátko pred štvrťhodinou hry, keď sa ho pokúsil obohrať Marcelli. Nasledoval ofenzívny tlak domácich, z ktorého vzišli aj strely do priestoru bránky, no gól sa „belasým“ streliť nedarilo. Po polhodine tempo hry poľavilo, v 36. minúte však Helander zastavil unikajúceho Barseghjana len za cenu žltej karty. Do konca prvého dejstva, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou, mal prácu aj domáci brankár Trnovský, konkrétne pri rohovom kope.
Do druhého polčasu vstúpili oba tímy aktívne a z priameho kopu zakončoval k ľavej žrdi Kašia. Krátko na to rozbehli akciu Marcelli s Toličom, ktorý sa pri zakončení z pravej strany zranil a nahradil ho Yirajang. Menší tlak si vytvorili aj hostia, no ich nádejná akcia z brejku sa skončila ofsajdom. K vážnejšiemu ohrozenie bránky prišlo v podaní Rygaarda, ktorého prudkú strelu z diaľky vyrazil Trnovský na roh. O chvíľu už hrozili z brejku domáci, no brankárovi Lindemu vyšlo riskantné vybehnutie mimo šestnástky. V 85. minúte však už nestačil na sólovú akciu Blackmana, ktorý rozhodol o triumfe. V nadstavení ešte ohrozil zvnútra šestnástky domácu bránku kapitán Gustafson, no Trnovský už Slovanu výhru postrážil.
ŠK Slovan Bratislava - BK Häcken 1:0 (0:0)
Gól: 85. Blackman. Rozhodovali: Lata - Tartaraj, Burgu (všetci Alb.), ŽK: Blackman - Helander, Lindberg, Rygaard, 7879 divákov
Slovan: Trnovský - Bajrič (78. Mak), Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Mustafič), Ignatenko, Cruz - Barseghjan (90.+1. Pokorný), Tolič (56. Yirajang), Marcelli
Häcken: Linde - Lindberg, Hammar (77. Lode), Helander, Lundqvist (90.+1. Wembangomo) - Gustafson, Andersen - Rygaard - Layouni (77. Nioule), Dembe (61. Brusberg), Svabnäck (90.+1. Leach)
