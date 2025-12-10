Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan zdolal Huizen 3:0, Pělucha: Veľmi dobrá východisková pozícia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovan je posledný slovenský zástupca v európskych pohárových súťažiach.

Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava ovládli prvý zápas 2. kola Challenge Cupu s Prima Donna Kaas Huizen. V stredajšom domácom stretnutí zvíťazili v Gopass aréne nad holandským klubom jednoznačne 3:0. Odveta na palubovke súpera je na programe 7. januára.

Slovan je posledný slovenský zástupca v európskych pohárových súťažiach. Predtým v 1. kole Challenge Cupu vyradil bulharský Beroe 2016 Stará Zagora, po prehre 2:3 na palubovke súpera následne triumfoval doma 3:0.



2. kolo Challenge Cupu - prvý zápas:

VK SLOVAN BRATISLAVA - Prima Donna Kaas Huizen 3:0 (20, 23, 18)

70 minút, rozhodovali: Selin (Azer.), Gurguiatuová (Rum.), 548 divákov

VK Slovan Bratislava: Trubač 14, Šellong 6, Marjov 11, Kriško 18, Billich 9, Zaťko 2, libero T. Patúc. Tréner: R. Pělucha.

Prima Donna Kaas Huizen: Ekeland 12, Westra 5, Kleinmoedig 8, Saada 6, Hofhuis 7, Van Grederen 1, liberá Aerts a Hansen (Olsen 0, Sybrandy 0, Van Tilburg 0, Veerman 3). Tréner:A. Van Solkema.




hlas po zápase /zdroj: slovakvolley.sk/:

Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Víťazstvo 3:0 nás teší. V našej hre boli pasáže, s ktorými nie som spokojný, ale zápas sme zvládli a pred odvetou si vypracovali veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Prvý a tretí set sme mali pod kontrolou. V druhom sete sme sa zasekli v jednom postavení, ale dostali sme sa z toho a nemusel som striedať zostavu.“
.

