Slovan zdolal Komárno, Handlová s piatou prehrou v rade

Na snímke BC Slovan Bratislava. Foto: TASR/AP

Z víťazstva sa tešili hráči Nitra Blue Wings, ktorí doma zdolali Iskru Svit 98:88.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava ukončili dvojzápasovú sériu prehier v Tipos SBL. V sobotnom stretnutí 9. kola triumfovali na palubovke Komárna 82:80.

Handlová podľahla Lučencu 79:85 a zaznamenala piatu prehru v rade. Z víťazstva sa tešili hráči Nitra Blue Wings, ktorí doma zdolali Iskru Svit 98:88.



Tipos SBL - 9. kolo:

BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová 85:79 (46:37)

Najviac bodov: Boone 19, Wright 17, Beck 14 - Henson 24, Petráš 11 (10 doskokov), Fletcher 10, 700 divákov.



BC Komárno - BC Slovan Bratislava 80:82 (39:41)

Najviac bodov: Lawrence 22, Millin 19, Henry 16 - Medford 26, Stevenson 16, Zelizňák 9, 500 divákov.



Nitra Blue Wings - Iskra Svit 98:88 (41:49)

Najviac bodov: Jones 32, Belikov 18, Underwood 16 - Atwood 30, Jackson 22, Witt 13, 450 divákov.
