Slovan zdolal Košice 3:2 hetrikom Kuchareviča
"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v domácom zápase 6. kola Niké ligy nad Košicami 3:2. Vďaka trom bodov sa obhajcovia titulu vyšplhali na 3. miesto tabuľky, na konte majú 11 bodov.
"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia po zakončeniach Mykolu Kuchareviča, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili. Najskôr znížil Roman Čerepkai a potom vyrovnal Mátyás Kovács. V 66. minúte však opäť mieril presne Kucharevič a zaznamenal svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži.
6. kolo Niké ligy
ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:2 (2:0)
Góly: 7., 20. a 66. Kucharevič – 47. Čerepkai, 59. Kovács. Rozhodcovia: Gemzický – Poláček, Vitko, ŽK: Jakúbek, Jonec (Košice)
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Fogning, Cruz – Ibrahim (62. Pokorný), Savvidis – Ofori (62. Barseghjan), Weiss (82. Ignatenko), Mak (82. Yirajang) – Kucharevič (87. Marcelli)
Košice: Šípoš – Kakay, Krivák, Jakúbek – Kovács (71. Madleňák), Domik (46. Perišič), Gallovič, Zsigmund (80. Sovič), Magda – Čerepkai, Miljanič (46. Jones)
