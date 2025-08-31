Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. august 2025Meniny má Nora
< sekcia Šport

Slovan zdolal Košice 3:2 hetrikom Kuchareviča

.
Na archívnej snímke nová posila Slovana Mykola Kucharevič. Foto: TASR - Martin Baumann

"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili.

Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v domácom zápase 6. kola Niké ligy nad Košicami 3:2. Vďaka trom bodov sa obhajcovia titulu vyšplhali na 3. miesto tabuľky, na konte majú 11 bodov.

"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia po zakončeniach Mykolu Kuchareviča, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili. Najskôr znížil Roman Čerepkai a potom vyrovnal Mátyás Kovács. V 66. minúte však opäť mieril presne Kucharevič a zaznamenal svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži.



6. kolo Niké ligy

ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 3:2 (2:0)

Góly: 7., 20. a 66. Kucharevič – 47. Čerepkai, 59. Kovács. Rozhodcovia: Gemzický – Poláček, Vitko, ŽK: Jakúbek, Jonec (Košice)

Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Fogning, Cruz – Ibrahim (62. Pokorný), Savvidis – Ofori (62. Barseghjan), Weiss (82. Ignatenko), Mak (82. Yirajang) – Kucharevič (87. Marcelli)

Košice: Šípoš – Kakay, Krivák, Jakúbek – Kovács (71. Madleňák), Domik (46. Perišič), Gallovič, Zsigmund (80. Sovič), Magda – Čerepkai, Miljanič (46. Jones)
.

Neprehliadnite

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa skryl

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia