Hokejisti Slovana zdolali Košice v siedmom zápase a zahrajú si finále

7. semifinálový zápas Kaufland play off TEL:

Slovan Bratislava - HC Košice 3:2 pp (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 25. Harris (Takáč, Gachulinec), 39. Rapuzzi (Matoušek, Valach), 62. Zigo (MacKenzie) - 47. Deyl (Ihnačák, McPherson), 47. Paršin (Chovan). Rozhodovali: Stano, Štefik - D. Konc ml., Durmis, vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 10.016 divákov.



/konečný stav série: 4:3/



Slovan: Peters – Breton, MacKenzie, Gachulinec, Sersen, Valach, Maier, Golian – Haščák, Rapuzzi, Zigo – Jääskeläinen, Harris, Takáč – Yogan, Kytnár, Matoušek – Lukošik, Bezák, Chalupa



HC Košice: Riečický – Volgin, Šedivý, Snuggerud, Romančík, Deyl, Saucerman – Klhůfek, Chovan, Parshin – McPherson, Ihnačák, Bartánus – Pereskokov, Slovák, Rogoň – Mrázik, Havrila, Milý

Na snímke gólová radosť hokejistov Slovana počas siedmeho zápasu semifinále Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC Košice 19. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke gól na 2:0, strieľa ho vľavo Wiliam Rapuzzi (Slovan) a vpravo brankár Dominik Riečický (Košice) počas siedmeho zápasu semifinále Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC Košice 19. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava postúpili do finále Kaufland play off Tipos extraligy, nastúpia v ňom proti HK Nitra. Rozhodol o tom utorkový siedmy zápas semifinále, v ktorom Bratislavčania zdolali HC Košice 3:2 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3. Zápas sledovalo 10.016 divákov, čo je rekordná návšteva tejto sezóny.V zápasoch tejto série triumfovali vždy len domáce tímy. Slovan ju odštartoval po víťazstvách 5:2 a 6:2, doma zvíťazili Košice dvakrát 3:1. V piatom zápase vyhral Slovan 3:2, v šiestom Košičania 4:2.Už po trinástich sekundách sa do dobrej pozície dostal Takáč, z pravej strany namieril len do brankára. Košice potom odpovedali dvoma akciami, najmä strela Klhůfka spomedzi kruhov bola nebezpečná. Ďalšiu vážnejšiu šancu mal v 5. minúte Matoušek, keď šikovne tečoval strelu Valacha. Na ďalšie šance sa čakalo dlhšie, obe mužstvá prehusťovali stredné pásmo. O rozruch sa postaral tri a pol minúty pred koncom Breton, ale ani na dvakrát nenamieril presne.Druhú tretinu odštartovala nepresná strela Haščáka, bol to už 14. strelecký pokus Slovana oproti štyrom pokusom Košičanov. Streleckú prevahu Slovan napokon zužitkoval v 25. minúte. Takáč vystrelil z osi klziska, pred Riečickým ešte puk tečoval Harris - 1:0. Slovan po góle ešte pridal, skvelú možnosť ponúkol Jääskeläinenovi Takáč, ale fínsky krídelník nezdvihol puk ponad brankára. Domáci hnaní vypredanou halou chceli dať aj druhý gól, blízko mal k nemu Bezák, ale strelu z ľavého kruhu Riečický chytil. Dve minúty pred koncom druhého dejstva hrali Košice presilovku, no v oslabení unikol Rapuzzi a poslal Slovan do dvojgólového vedenia.Po prestávke pokračovala hra v réžii zverencov Andreja Podkonického, ale len do 47 minúty. Košičania sa snažili o kontaktný gól, ale dlho sa nedostali do nebezpečného zakončenia. Potom však napriahol od modrej čiary Deyl a puk zastavila až sieť - 2:1. O ďalších 33 sekúnd sa presadil bekhendovou strelou aj Paršin a vyrovnal. Hostia po tomto góle ožili, niekoľko striedaní mali hru v rukách, potom sa dianie na ľade vyrovnalo. Slovan mal na konci tretej tretiny možnosť rozhodnúť v presilovke, ale zápas napokon dospel do predĺženia.V ňom sa hralo len 61 sekúnd, keď sa odrazený puk dostal na hokejku Ziga a ten prudkou strelou rozhodol.