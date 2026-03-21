< sekcia Šport
Slovan zdolal L. Mikuláš 3:2 v 2. dueli štvrťfinále
Po niekoľkých nepremenených šanciach na oboch stranách sa podarilo otvoriť skóre Mikulášu v 14. minúte.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 21. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava uspeli aj v druhom domácom dueli vo štvrťfinále play off Tipsport ligy. V sobotu zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 a v sérii vedú 2:0 na zápasy. Séria sa presúva na Liptov, tretí súboj sa hrá v utorok 24. marca o 18.00 h.
Po niekoľkých nepremenených šanciach na oboch stranách sa podarilo otvoriť skóre Mikulášu v 14. minúte. Tomáš Záborský nahodil puk od modrej čiary na bránku a úspešne ho tečoval Michal Uhrík. Ten už predtým obetavým obranným zákrokom zabránil skórovať Jonášovi Peterekovi. Slovan sa dočkal vyrovnania v 22. minúte počas presilovky, Peterekovu strelu vyrazil Aleksi Lebedeff len na Ryana Dmowského, ktorý puk upratal do odkrytej bránky. Lebedeffa potom dvakrát zachránila konštrukcia bránky, ale na začiatku tretej tretiny už ani on nestačil na zakončenie Petereka, ktorého našiel bekhendovou prihrávkou Martin Bakoš. Slovan mal v ďalších momentoch navrch, Lebedeff svojimi zákrokmi držal Liptákov v hre. Hostia odolávali až do 53. minúty, keď Radovan Bondra v presilovke tečoval strelu Ryana O'Connora a zvýšil na 3:1. Hostia päť minút pred koncom odvolali brankára a Dawson Tritt v power play znížil, na vyrovnanie im však už nezostal čas.
štvrťfinále play off Tipsport ligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly: 22. Dmowski (Peterek, Nijhoff), 42. Peterek (Bakoš, Nijhoff), 53. Bondra (O'Connor, Dmowski) - 14. Uhrík (Záborský, Lalík), 59. Tritt (X. Cormier, Sukeľ). Rozhodovali: Orolin, Kocúr - Tvrdoň, Jedlička, vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6479 divákov.
Slovan: Janus - O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Petriska, Šimun, Bondra
L. Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, Fekiač, Lalík, Kalousek, Kadlubiak - Ferkodič, X. Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Farren - Podolinský, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
/stav série: 2:0/
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 35. Krištof (Bajtek, Osburn), 58. Hrnka (Osburn, Buček) - 28. Kytnár (Safaralejev, Welsh), 50. Virtanen (Martel), 75. Roy (Meliško). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Šramaty, Frimmel, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Paulovič (Nitra) 5 min+DKZ za krosček, presilovky a oslabenia: 0:0, 3334 divákov.
Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek
Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Serrti, Meliško, Stripai, Kubka – Martel, Roy, Virtanen – Safaralejev, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – A. Varga, Lichanec, Hrabčák
/stav série: 1:1/
Po niekoľkých nepremenených šanciach na oboch stranách sa podarilo otvoriť skóre Mikulášu v 14. minúte. Tomáš Záborský nahodil puk od modrej čiary na bránku a úspešne ho tečoval Michal Uhrík. Ten už predtým obetavým obranným zákrokom zabránil skórovať Jonášovi Peterekovi. Slovan sa dočkal vyrovnania v 22. minúte počas presilovky, Peterekovu strelu vyrazil Aleksi Lebedeff len na Ryana Dmowského, ktorý puk upratal do odkrytej bránky. Lebedeffa potom dvakrát zachránila konštrukcia bránky, ale na začiatku tretej tretiny už ani on nestačil na zakončenie Petereka, ktorého našiel bekhendovou prihrávkou Martin Bakoš. Slovan mal v ďalších momentoch navrch, Lebedeff svojimi zákrokmi držal Liptákov v hre. Hostia odolávali až do 53. minúty, keď Radovan Bondra v presilovke tečoval strelu Ryana O'Connora a zvýšil na 3:1. Hostia päť minút pred koncom odvolali brankára a Dawson Tritt v power play znížil, na vyrovnanie im však už nezostal čas.
štvrťfinále play off Tipsport ligy - druhý zápas /na 4 víťazstvá/
HC Slovan Bratislava - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly: 22. Dmowski (Peterek, Nijhoff), 42. Peterek (Bakoš, Nijhoff), 53. Bondra (O'Connor, Dmowski) - 14. Uhrík (Záborský, Lalík), 59. Tritt (X. Cormier, Sukeľ). Rozhodovali: Orolin, Kocúr - Tvrdoň, Jedlička, vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6479 divákov.
Slovan: Janus - O'Connor, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Petriska, Šimun, Bondra
L. Mikuláš: Lebedeff - Robertson, Kozák, Jendroľ, Flood, Fekiač, Lalík, Kalousek, Kadlubiak - Ferkodič, X. Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Farren - Podolinský, Uhrík, Záborský - Šandor, Vankúš, Nespala
/stav série: 2:0/
HK Nitra - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 35. Krištof (Bajtek, Osburn), 58. Hrnka (Osburn, Buček) - 28. Kytnár (Safaralejev, Welsh), 50. Virtanen (Martel), 75. Roy (Meliško). Rozhodcovia: Baluška, Výleta - Šramaty, Frimmel, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Paulovič (Nitra) 5 min+DKZ za krosček, presilovky a oslabenia: 0:0, 3334 divákov.
Nitra: Patrikainen - Mezei, Osburn, Carmichael, Graham, Stacha, Vitaloš, Bača – Paulovič, Krištof, Buček – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Passolt – Kováč, Hrnka, Bajtek
Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Serrti, Meliško, Stripai, Kubka – Martel, Roy, Virtanen – Safaralejev, Kytnár, Spodniak – Bartánus, Šmida, Fominych – A. Varga, Lichanec, Hrabčák
/stav série: 1:1/