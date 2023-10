Slovan zdolal lídra z Trenčína 2:0 v 10. kole

Niké liga - 10. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 22. Pauschek, 71. Čavrič. ŽK: Kašia, Bajrič - Ibrahim. Rozhodovali: Marhefka - Hancko, Poláček, 6283 divákov.



Slovan: Borjan - Pauschek, Kašia (90.+1 Križan), Wimmer, Bajrič - Zmrhal (84. Tolič), Savvidis - Barseghjan, Kucka (90.+1 Lichý), Weiss (13. Strelec) - Čavrič (84. Abubakari)



Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský - Ibrahim (62. Hollý), Bariš, Gajdoš, Gong (62. Jude), Soares - Kupusovič (82. Akila)

Bratislava 8. októbra (TASR) - V šlágri 10. kola Niké ligy zvíťazili futbalisti úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava nad tabuľkovým lídrom AS Trenčín 2:0.Slovan natiahol víťaznú šnúru na štyri zápasy a posunul sa v tabuľke na druhé miesto o dva body za svojho nedeľného súpera, no odohral o zápas menej ako AS. Trenčín utrpel druhú ligovú prehru v sezóne, predtým 12. augusta podľahol Žiline 2:5." sa už v 13. minúte opäť zranil kapitán Vladimír Weiss, ani táto nepríjemnosť ich však nezastavila na ceste za tromi bodmi. V 22. minúte otvoril skóre "" strelec Lukáš Pauschek a v 71. minúte spečatil triumf Slovana Aleksandar Čavrič, ktorý prekonal Vozinhu hlavou po centri Tigrana Barseghjana.