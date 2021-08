Slovan zdolal Lincoln Red Imps 3:1 v 1. zápase 3. predkola

1. zápas 3. predkola EL:



Lincoln Red Imps - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:1)



Góly: 73. Walker (z 11 m) - 16. Kashia, 48. Zmrhal, 69. Henty. ŽK: Yahaya - Weiss ml., Kankava. Rozhodovali: Tzilos - Nikolaidis, Nikolakakis (všetci Gréc.)



Lincoln Red Imps: Soler - Wiseman, Chipolina (39. Sergeant), Lopes, Toscano - Yahaya, Rosa (82. Ronan), Walker - Carralero (46. B. Gomez, 79. Ocran), K. Gomez, Casciaro (82. Araiza)



Slovan Bratislava: Chovan - Pauschek, Kashia, Abena (46. de Marco), Božikov - Weiss ml. (86. Dražič), Kankava, Rabiu, Zmrhal (73. Hrnčár) - Henty (82. de Kamps), Strelec (73. Ratao)





Gibraltár 5. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA na pôde gibraltárskeho tímu Lincolnu Red Imps 3:1. Na gól Gurama Kashiu nadviazali po prestávke Jaromír Zmrhal a Ezekiel Henty, prehru outsidera zmiernil z jedenástky Liam Walker.Odveta je na programe v utorok 10. augusta o 20.30 h na Tehelnom poli. Slovan sa v prípade postupu stretne v play off EL so zdolaným zo zápasu 3. predkola Ligy majstrov medzi Olympiakosom Pireus a Ludogorcom Razgrad (prvý zápas 1:1).Prvý pokus na bránu vyslal už v 2. minúte domáci útočník K. Gomez, Chovan si pripísal úspešný zákrok. Hráči Slovana mali viac loptu na kopačkách, v úvode to však bolo z ich strany smerom dopredu opatrné. Lincoln pohrozil dvoma rohmi, Chovan nemusel zasahovať. Slovanu sa podarilo otvoriť skóre v 16. minúte. Zmrhal našiel z rohu pri bližšej žrdi Kashiu a ten strelou z prvej prekonal domáceho brankára - 0:1. Slovenský šampión v ďalšom priebehu prvého dejstva kontroloval dianie na trávniku a súpera nepúšťal pred vlastnú bránku. V 35. minúte Henty nemieril presne a onedlho ho po rohovom kope Weissa ml. napodobnil Kashia. Domáci sa dostali na dostrel Chovana v 41. minúte, pokus Yahayu z 20 m obetavo zblokoval Abena.Slovan zdvojnásobil náskok krátko po prestávke, keď sa po prihrávke Weissa ml. presadil Zmrhal - 0:2. Hra sa v ďalšom priebehu odvíjala medzi šestnástkami, čo bola voda na mlyn pre hostí. Tí po hodine hry čelili pokusom Rosu a Yahayu, ktoré však nemierili medzi žrde. Slovan trestal v 69. minúte, na rozdiel triedy upravil po šikovnom uvoľnení sa v šestnástke Henty - 0:3. Domáci nezložili zbrane, po faule Kashiu vo vlastnej šestnástke znížil z jedenástky Walker - 1:3. Ten istý hráč mohol v 78. minúte streliť svoj druhý gól v zápase, jeho pokus tesne minul bránu Slovana. V závere si hostia postrážili dvojgólový náskok, ktorý ich pred odvetou stavia do luxusnej pozície.