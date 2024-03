Slovan zdolal Liptovský Mikuláš 5:2, vo štvrťfinále ho čakajú Košice

50. kolo TEL:



HC Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Pecararo (Sersen), 10. Pecararo (Findlay, Golian), 40. Mahbod (Holway, Findlay), 52. Mahbod (Findlay, Pecararo), 60. Poirier (Bergman, Findlay) – 1. Quince (Ullman, Thompson), 27. Sejna (A. Nauš, T. Nauš). Rozhodovali: Hronský, Orolín – Stanzel, Junek, vylúčení: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 7426 divákov.



Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Beňo – Pecararo, Findlay, Poirier – Fominych, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Žitný, Šille, Dudáš – Kukumberg



L. Mikuláš: Rychlík – Fekiač, Lalík, Ullman, Thompson, Konrád, Hraško, Zimáni – Sejna, Quince, Avtsin – Vojtech, T. Nauš, A. Nauš – Lahtinen, Sukeľ, Valigura – Nespala, Vankúš, Tkáč

Slovan potvrdil dobrú formu, Oremus: "Chalani sa zomkli"



Bratislava 8. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v poslednom 50. kole základnej časti doma nad Liptovským Mikulášom 5:2. Zverenci Petra Oremusa si vďaka trom bodom zabezpečili priamy postup do štvrťfinále play off, do vyraďovačky vstúpia z 5. miesta. Vo štvrťfinále ich čakajú Košice.Vedenie Slovana tento zápas pripravilo v retro štýle, hráči nastúpili v replikách dresov z roku 1979, kedy získali historický titul majstra ČSSR. S aktívnou kariérou sa zároveň rozlúčil bývalý hráč klubu Roman Kukumberg st.Hokejisti Slovana Bratislava splnili úlohu favorita a v poslednom 50. kole Tipos extraligy zdolali Liptovský Mikuláš 5:2. Zverenci Petra Oremusa si tak zaistili priamy postup do štvrťfinále, kde ich čakajú Košice.Liptáci išli v Bratislave do vedenia, ale potom už na Slovan nestačili najmä pohybom. "," povedal manažér Liptákov Maris Jass.V drese Slovana sa dvakrát presadili legionár Samson Mahbod a Liam Pecararo, no tréner Oremus pochválil celý tím: "."