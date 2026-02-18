< sekcia Šport
Slovan zdolal Maccabi 3:1 a postúpil do semifinále
V stredajšej štvrťfinálovej odvete zdolali Maccabi Tel Aviv 3:1 na sety a otočili nepriaznivý stav 2:3 z utorkového prvého zápasu, ktorý hrali taktiež v Bratislave.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. februára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava postúpili do semifinále európskeho Challenge Cupu ako prvý slovenský tím v ére samostatnosti. V stredajšej štvrťfinálovej odvete zdolali Maccabi Tel Aviv 3:1 na sety a otočili nepriaznivý stav 2:3 z utorkového prvého zápasu, ktorý hrali taktiež v Bratislave. Fantázia, tešil sa kapitán „belasých“ Juraj Zaťko
Úradujúci slovenský majster a víťaz Slovenského pohára proti druhému tímu priebežnej tabuľky izraelskej ligy prehral prvý set 21:25, ale v druhom zlepšil svoj výkon a ovládol ho s výraznejším rozdielom (25:18). Slovanisti viedli aj v treťom dejstve, a hoci súper vyrovnal, v kľúčovom momente opäť zabrali a ovládli koncovku (25:21). Na postup im tak stačilo uspieť vo štvrtom sete. Hráči Maccabi ani v ňom nedokonali obrat a „belasí“ spečatili vytúžený postup (25:21). V semifinále sa zverenci Robina Pěluchu stretnú s belgickým Aalstom. Na konte majú skalp 16-násobného izraelského majstra a 11-násobného víťaza tamojšieho pohára.
Úradujúci slovenský majster a víťaz Slovenského pohára proti druhému tímu priebežnej tabuľky izraelskej ligy prehral prvý set 21:25, ale v druhom zlepšil svoj výkon a ovládol ho s výraznejším rozdielom (25:18). Slovanisti viedli aj v treťom dejstve, a hoci súper vyrovnal, v kľúčovom momente opäť zabrali a ovládli koncovku (25:21). Na postup im tak stačilo uspieť vo štvrtom sete. Hráči Maccabi ani v ňom nedokonali obrat a „belasí“ spečatili vytúžený postup (25:21). V semifinále sa zverenci Robina Pěluchu stretnú s belgickým Aalstom. Na konte majú skalp 16-násobného izraelského majstra a 11-násobného víťaza tamojšieho pohára.
Challenge Cup - štvrťfinále
odveta:
Maccabi Tel Aviv - VK Slovan Bratislava 1:3 (21, -18, -21, -21)
103 minút, rozhodovali: Wuhnow (Nem.) a Klein (Dán.), 1271 divákov
/hralo sa v Bratislave, prvý zápas 3:2, Slovan postúpil do semifinále/
Slovan: Kriško, Mlynarčík, Trubač, Marjov, Billich, Zaťko, liberá Jakubík a Patúc (Michalovič, Fořt)
odveta:
Maccabi Tel Aviv - VK Slovan Bratislava 1:3 (21, -18, -21, -21)
103 minút, rozhodovali: Wuhnow (Nem.) a Klein (Dán.), 1271 divákov
/hralo sa v Bratislave, prvý zápas 3:2, Slovan postúpil do semifinále/
Slovan: Kriško, Mlynarčík, Trubač, Marjov, Billich, Zaťko, liberá Jakubík a Patúc (Michalovič, Fořt)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Veľmi sa teším, že sme postúpili medzi štyri najlepšie tímy, to je v zásade splnený sen. Týmto to nekončí a ideme sa pobiť o postup do finále. Teším sa, že sme pred veľkou návštevou potvrdili, že volejbal vieme hrať aj pekne a že sa oplatí chodiť naň. Teším sa, že sme takto ďaleko postúpili, nečakal som to pravdupovediac, ale o to viac si to vážime a ideme pracovať ďalej. V porovnaní s prvým zápasom sme ustáli kritické momenty. V prvom dueli sme viedli, ale štvrtý set sme neustáli. Takže v odvete sme kritické momenty zvládli lepšie a s väčšou rozvahou.“
Juraj Zaťko, kapitán Slovana: „Fantázia. Včera nám to ušlo, ale výsledok 2:3 je v pohárovej matematike ako remíza, takže sme vedeli, že sa dnes rozhodne. A rozhodlo sa. Myslím si, že únava sa viac prejavila na tíme Maccabi ako na nás. Samozrejme, mali sme výhodu domáceho prostredia, ale hráči Maccabi hrali celý čas iba vonku, čiže boli na to zvyknutí. Pre nás výhoda, že tu boli naši fanúšikovia a hala nás hnala. Uvidíme, sme v semifinále, tam už bude ťažší súper. Žiadne ciele si nedávame, zatiaľ je to všetko nadplán.“
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Veľmi sa teším, že sme postúpili medzi štyri najlepšie tímy, to je v zásade splnený sen. Týmto to nekončí a ideme sa pobiť o postup do finále. Teším sa, že sme pred veľkou návštevou potvrdili, že volejbal vieme hrať aj pekne a že sa oplatí chodiť naň. Teším sa, že sme takto ďaleko postúpili, nečakal som to pravdupovediac, ale o to viac si to vážime a ideme pracovať ďalej. V porovnaní s prvým zápasom sme ustáli kritické momenty. V prvom dueli sme viedli, ale štvrtý set sme neustáli. Takže v odvete sme kritické momenty zvládli lepšie a s väčšou rozvahou.“
Juraj Zaťko, kapitán Slovana: „Fantázia. Včera nám to ušlo, ale výsledok 2:3 je v pohárovej matematike ako remíza, takže sme vedeli, že sa dnes rozhodne. A rozhodlo sa. Myslím si, že únava sa viac prejavila na tíme Maccabi ako na nás. Samozrejme, mali sme výhodu domáceho prostredia, ale hráči Maccabi hrali celý čas iba vonku, čiže boli na to zvyknutí. Pre nás výhoda, že tu boli naši fanúšikovia a hala nás hnala. Uvidíme, sme v semifinále, tam už bude ťažší súper. Žiadne ciele si nedávame, zatiaľ je to všetko nadplán.“