Slovan zdolal Nitru 79:65 a bude súperom Levíc vo finále

Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Slovanisti sa v boji o titul stretnú s Levicami. Prvý zápas finále je na programe 17. mája.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava na druhý pokus spečatili postup do finále play off Tipos SBL. V pondelkovom domácom dueli zdolali hráčov Nitra Blue Wings 79:65 a semifinálovú sériu ovládli celkovo 4:2 na zápasy. Slovanisti sa v boji o titul stretnú s Levicami. Prvý zápas finále je na programe 17. mája.

semifinále play off Tipos SBL

šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:

BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings 79:65 (38:28)

Najviac bodov: Medford 14, Pavelka, Thornton a James (11 doskokov) po 12 - Bailey 20, Ragland Jr. 13, Jones 10, 1563 divákov.

/konečný stav série: 4:2, Slovan postúpil do finále/
