Slovan zdolal Podbrezovú 3:1 v skupine o titul

Niké liga - 3. kolo skupiny o titul:



ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (0:0)



Góly: 59. a 90.+2 Mak, 85. Markovič (vl.) – 82. Štefánik. Rozhodcovia: Kráľovič – Vitko, Kmec, ŽK: Zuberu - Š. Faško, 4297 divákov.



Slovan: Takáč – Blackman, Kašia, Wimmer (74. Savvidis), Zuberu – Ignatenko, Szöke (84. Pauschek) – Mak, Mustafič (90.+3 Maroš), Marcelli (74. Tolič) – Ibrahim (90.+3 Voet)



Podbrezová: Danko – Mielke, Markovič, Koštrna – Kováčik, Š. Faško (62. Paraj), Štefánik, Chyla – Galčík (62. Deml), Smékal (62. Abate), Yirajang (69. Palumets)

Bratislava 29. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v domácom sobotňajšom zápase nadstavbovej časti Niké ligy na domácom ihrisku Podbrezovú 3:1. Na čele tabuľky skupiny o titul tak majú 10-bodový náskok pred dvojicou prenasledovateľov Trnavou a Žilinou, obaja však odohrali o zápas menej.Po bezgólovom polčase sa o všetkom rozhodlo po zmene strán. Za dažďa na ťažkom teréne poslal "belasých" do vedenia v 59. minúte Róbert Mak, no v 82. vyrovnal Samuel Štefánik. Mak potom o tri minúty zahrával priamy kop a jeho center si nešťastne do vlastnej siete zrazil Alex Markovič. Útočník domácich bol napokon aj pri treťom góle, keď po rýchlom brejku efektne prekonal brankára "železiarov".