Slovan zdolal Pohronie a po troch zápasoch zabodoval naplno

Na snímke gólová radosť hráčov ŠK Slovan Bratislava počas zápasu 10. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava – FK Pohronie 3. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1 (3:1)



Góly: 24. Mráz, 40. De Marco, 42. Henty, 54. Zmrhal, 67. Čmovš (vlastný) - 34. Križan (vlastný). ŽK: Kokovas, Mazan, Badolo (všetci Pohronie). Rozhodovali: Ochotnický – Ádám, Kmec, 2893 divákov.



Slovan: Šulla – Medveděv (46. Hrnčár), Križan (76. Vojtko), Abena, De Marco – Čavrič (77. Adler Da Silva), Agbo (76. De Kamps), Rabiu, Zmrhal – Henty, Mráz (80. Dražič)



Pohronie: Hrdlička – Blahút, Štrba, Pajer, Kokovas (46. Ladji) - Lásik (64. Adamec), Mazan - Scislak (64. Čmovš), Badolo (64. Horák), Záhumenský - Lačný (87. Škrteľ)

Hlasy trénerov:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Cez polčas som musel zvýšiť hlas. Výsledok je dobrý, ale vieme hrať lepšie, chceli sme hrať rýchlejšie na novom trávniku. Prvých 20 minút sme začali zle, dostali sme vlastný gól po individuálnych chybách. To sa môže stať, predchádzali tomu nedostúpenia k hráčom. Druhý polčas bol trošku lepší z našej strany, ťahali to Ibrahim Rabiu v strede poľa a Ezekiel Henty v útoku, ostatní hráči až tak nie. Vždy budem kritickejší, aby sme sa posúvali dopredu. S výsledkom som spokojný, ale s hrou až tak nie."







Štefan Zaťko, tréner Pohronia: "Vedeli sme, že nás čaká náročné stretnutie s kvalitným súperom. Potrebovali sme uskákať a uhrať štandardné situácie, to sa nám nepodarilo, inkasovali sme po nich tri, štyri góly. Plán sa nám rozsypal, súper sa cítil komfortne. Dali sme mu veľa priestoru, a preto odchádzame s debaklom."



Bratislava 3. októbra (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v nedeľnom domácom stretnutí 10. kola Fortuna ligy nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vysoko 5:1. Triumfu v najvyššej slovenskej súťaži sa dočkali po troch zápasoch a na čele tabuľky figurujú so ziskom 23 bodov. Pohronie čaká na ligové víťazstvo už osem duelov a s piatimi bodmi je na poslednom mieste.Hosťujúceho brankára Hrdličku ako prvý vystrašil Mráz, ktorý z uhla vypálil do bočnej siete. Ešte väčšiu príležitosť mal Križan, ktorý si nabehol na hlavičku po rohovom kope, nestrážený však nedokázal usmerniť loptu do bránky. Domáci otvorili skóre v 24. minúte, keď Zmrhal s Mrázom peknou kombináciou vyšachovali obranu súpera, zakončenie prvého menovaného ešte Hrdlička vyrazil, ale na dorážku Mráza už nemohol mať nárok. Pohronie sa ozvalo technickou strelou Záhumenského, ktorá dopadla tesne nad brvno, a v 43. minúte vyrovnalo. Center Badola z pravej strany prešiel cez Abenu k prekvapenému Križanovi a ten si hlavou dal vlastný gól. Rovnovážny stav vydržal iba chvíľu, Rabiu odcentroval do šestnástky, De Marco si nabehol a hlavičkou prinavrátil favoritovi vedenie. To onedlho zdvojnásobil Henty, získal odrazenú loptu, prehodil si ju na pravačku a nekompromisne "zavesil" pod brvno. Krátko pred prestávkou Scislak nepotrestal nedorozumenie v zadných radoch "belasých" a zlé vyboxovanie v podaní brankára Šullu.S dvojgólovým mankom na štadióne úradujúceho majstra mohli hostia pomýšľať na bodový zisk len malým športovým zázrakom. Ten neprišiel, naopak, v 54. minúte viedli Bratislavčania už 4:1 po tom, ako potrestali nedôraznú defenzívu Pohronia. Henty trafil Pajera, od toho sa lopta odrazila pred bránku, kde ju za Hrdličku tečoval Zmrhal. Po akcii Hentyho pripravil Mráz streleckú pozíciu pre striedajúceho Hrnčára, ktorý krížnou strelou tesne minul bránku. Podobnú vyloženú šancu si vzápätí vypracovali aj hostia na opačnom konci, Mazan tiež krížnym pokusom tesne netrafil priestor troch žrdí. V 67. minúte inkasovalo Pohronie piatykrát, po prihrávke Zmrhala do šestnástky si loptu do vlastnej siete zrazil striedajúci Čmovš. Hostia to sympaticky nezabalili ani za rozhodnutého stavu, Záhumenský potiahol akciu po ľavom krídle, našiel Pajera a po jeho strele z prvej vytiahol kvalitný zákrok Šulla. V závere uchránil svoj tím od ešte väčšieho debakla Hrdlička, ktorý si poradil s dvoma možnosťami striedajúceho Adlera Da Silvu.