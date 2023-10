Slovan zdolal Poprad, Ružička: Rozhodlo, že sme ubránili oslabenie

Bratislava 13. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava dosiahli v štvrtom domácom zápase prvé víťazstvo. V piatok triumfovali v 9. kole Tipos extraligy nad Popradom 7:2. Trénera "belasých" Vladimíra Ružičku tešia tri body a verí, že hráčom narastie sebavedomie. Kouč hostí Aleš Totter uviedol, že budúci týždeň nastanú zmeny v tíme.



"Myslím si, že prvá tretina bola z našej strany dobrá. Mali sme dobrý pohyb a dosť šancí. Vedel som, že Poprad s tým bude chcieť niečo urobiť, čo sa aj stalo. Určite rozhodlo, že sme ubránili oslabenie 3 na 5. Potom sme dali ďalšie góly a dostali sme sa už do pohody. V tretej tretine sme už Poprad do ničoho nepustili. V druhej sme však mali aj šťastie, keďže súper trafil niekoľkokrát žŕdku. Som rád za tri body a dúfam, že hráčom narastie sebavedomie. Druhýkrát sme viedli 3:0 a súper znížil na rozdiel jedného gólu. Teší ma, že sme oba zápasy zvládli, ale musíme sa z toho poučiť," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii domáci kormidelník.



Kanadský útočník Brendan Ranford sa blysol aj v druhom stretnutí za "belasých" hetrikom a pridal asistenciu. Celkovo má na svojom konte 9 bodov (6+3). "Ide to veľmi dobre, puky končia v sieti a dobre si rozumiem so spoluhráčmi. Celý tím hrá dobre a každý pracuje tvrdo. V druhej časti sme nezačali dobre, Poprad zmenil hru a skóroval. Potom sme však dokázali streliť ďalšie góly a vrátili sa k výkonu z prvej tretiny. Fanúšikovia boli výborní a stáli za nami," konštatoval krídelník druhej formácie.



Darí sa aj Miroslavovi Preisingerovi, ktorý prišiel z B-tímu. V stretnutí si pripísal dve asistencie: "Tretí rok som prišiel z B-tímu a začalo sa vyhrávať. Je to dobrý pocit pre mňa. Mužstvu asi pomôže, ak sa zmenia nejakí hráči a prinesie to nový impulz. Klobúk dole pred Brendanom, je radosť s ním hrať a puky ho priťahujú. Vždy je na tom správnom mieste. Sme radi, že sme prvýkrát uspeli doma, bola aj celkom dobrá návšteva a ideme ďalej."



Popradčanom sa na ľade Slovana nedarí, keď prehrali piaty zápas v rade. Naposledy sa tešili 21. februára 2021. "Zle sme vstúpili do zápasu, nešli nám nohy a robili sme veľa chýb. Zaslúžene sme prehrávali a mohlo to byť aj horšie. Cez prestávku sme sa zmobilizovali a dostali sa do zápasu. Nevyšla nám presilovka o dvoch hráčov, bohužiaľ, kľúčové situácie naši lídri nezvládajú. Potom sme dostali na 2:4 a to bol zlomový moment. Aj keď hráči bojovali, chýba im sebavedomie. S majiteľmi sme dohodnutí, že v utorok si zhodnotíme prvých 10 zápasov a urobíme nejaké výmeny. Zatiaľ sme boli trpezliví, lebo máme nejakú víziu, ako pracovať, nerobíme to len na rok. Už včera sme mali míting, verím, že sa v pondelok a utorok urobia nejaké zmeny a nájdeme víťazné typy. Tretí rok sa mužstvu nedarí a je to výstraha, pretože Poprad má určitú značku. Verím, že sa náš výkon v ďalších zápasoch zlepší," uviedol Totter.



Útočník Patrik Svitana súhlasil s trénerom, že presilová hra o dvoch hráčoch zlomila zápas: "Mali sme katastrofálny úvod, dali sme Slovanu veľa presiloviek. Oni sa nakopli a trikrát skórovali. V druhej tretine sme sa do zápasu vrátili, mohli sme aj odskočiť, keby sme využili presilovku 5 na 3. Bohužiaľ, sme ju nezvládli. Mrzí početná výhoda o dvoch hráčov, v ktorej sme mohli dať dva góly. Špeciálne situácie dnes rozhodli." Podľa Maxa Gerlacha sa nedarilo tímu dostať puky do bránky: "Mali sme plno možností vyrovnať. Aj ja som trafil žŕdku v druhej tretine. Mohol som vtedy skórovať na 3:3."



Necelých šesť minút pred koncom zápasu sa strhla bitka medzi viacerými hráčmi. Alex Výhonský a Ben Betker zhodili rukavice a potom sa pridali ďalší. Samuela Petráša postrčil Tomáš Záborský, ktorý sa zranil a museli ho odniesť na nosidlách. "Za prvé, rozhodcovia majú na ľade chrániť hráčov. Tomáš je jedným z kľúčových hráčov a prináša do organizácii srdce. Na nič si nespomína, má otras mozgu. Má nejaký problém s chrbtom, ale nechcem hovoriť za doktorov. Uvidíme, ako dopadnú vyšetrenia. Niekedy to je tak, že všetko je proti vám a teraz sme v takej fáze. Najdôležitejšie je, aby sa dal dokopy a mohol čo najskôr hrať," konštatoval tréner "kamzíkov" a pridal sa k nemu aj Gerlach: "Ešte som nikdy nevidel, aby hráč takto skončil na ľade. Veríme, že bude na tom dobre."