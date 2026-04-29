Slovan zdolal Sláviu 3:2 vo 4. finále a vynútil si piaty duel
Autor TASR
Bratislava 29. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zvíťazili na palubovke Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 v stredajšom dramatickom štvrtom finálovom zápase play off Niké extraligy. Stav série tak vyrovnali na 2:2 a vynútili si rozhodujúci piaty duel, ktorý je na programe v sobotu 2. mája v Gopass Aréne.
Stále platí, že v sérii doposiaľ ani raz nezvíťazil domáci tím. „Belasé“ išli do play off z prvej priečky a snažia sa obhájiť ligové prvenstvo, zatiaľ čo slávistky v prebiehajúcom ročníku vyhrali Slovenský pohár a bojujú o zisk svojho 23. majstrovského titulu.
Niké extraliga žien - play off
finále - 4. zápas /na 3 víťazstvá/:
Kooperativa Slávia EU Bratislava - VK Slovan Bratislava 2:3 (-22, -23, 24, 22, -12)
157 minút, rozhodovali: Malík a Mokrý
Slávia: Földesiová, Cibulová, Hašková, K. Matalíková, Siládiová, Myersová, liberka Pavlíková (J. Matalíková, Hvozdová, Libáková, Polcíková)
Slovan: Fričová, Smiešková, Baijová, Canedová, Palkovičová, Wagnerová, liberka Jančová (Boldocká, Brewsterová, Pazúriková, Massariová, Hudecová)
/stav série: 2:2/
