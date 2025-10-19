< sekcia Šport
Slovan zdolal Spišiakov 6:4, natiahol sériu víťazstiev na 10
Slovan viedol v zápase už 3:1 a potom aj 4:2, ale hostia dokázali vyrovnať.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v nedeľnom 13. kole Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 6:4 a natiahli víťaznú sériu už na 10 zápasov. "Belasí" ju ťahajú od 19. septembra, pričom v piatich dueloch zvíťazili po predĺžení, resp. po nájazdoch. Hetrikom sa blysol Ryan Dmowski.
Slovan viedol v zápase už 3:1 a potom aj 4:2, ale hostia dokázali vyrovnať. Víťazný gól napokon strelil Dmowski v presilovej hre v 54. minúte, americký krídelník potom poistil triumf gólom do prázdnej bránky. Okrem troch gólov zaznamenal aj asistenciu.
Slovan viedol v zápase už 3:1 a potom aj 4:2, ale hostia dokázali vyrovnať. Víťazný gól napokon strelil Dmowski v presilovej hre v 54. minúte, americký krídelník potom poistil triumf gólom do prázdnej bránky. Okrem troch gólov zaznamenal aj asistenciu.
Tipsport liga 13. kolo:
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Góly: 3. Dmowski (Takáč, O´Connor), 12. O´Connor (Kukumberg, Preisinger), 15. Acolatse (O´Connor, Dmowski), 32. Pecararo (Královič, Takáč), 54. Dmowski (Elson, Pecararo), 60. Dmowski – 6. Laferriere, 31. Viedenský (Džugan), 35. Giroux, 41. Viedenský (Džugan, Turanský). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. – Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 4:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5320 divákov.
Slovan: Andrisík – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Bondra, Elson, Shinnimin – Varga, Takáč, Dmowski – Pecararo, Solenský, Jendek – Petriska, Preisinger, Kukumberg – Ďurišin
Spišská Nová Ves: Godla (15. Valluš) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš – Laferriere, Giroux, Rapáč – Teasdale, Drábek, Archambault – Džugan, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Frankovič – Belluš
HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
Góly: 3. Dmowski (Takáč, O´Connor), 12. O´Connor (Kukumberg, Preisinger), 15. Acolatse (O´Connor, Dmowski), 32. Pecararo (Královič, Takáč), 54. Dmowski (Elson, Pecararo), 60. Dmowski – 6. Laferriere, 31. Viedenský (Džugan), 35. Giroux, 41. Viedenský (Džugan, Turanský). Rozhodcovia: Hronský, J. Konc ml. – Frimmel, D. Konc ml., vylúčení: 4:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 5320 divákov.
Slovan: Andrisík – O´Connor, Maier, Acolatse, Bačik, Královič, Fabuš, Ličko – Bondra, Elson, Shinnimin – Varga, Takáč, Dmowski – Pecararo, Solenský, Jendek – Petriska, Preisinger, Kukumberg – Ďurišin
Spišská Nová Ves: Godla (15. Valluš) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš – Laferriere, Giroux, Rapáč – Teasdale, Drábek, Archambault – Džugan, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Frankovič – Belluš
hlasy po zápase /zdroj TASR/:
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Som rád za ďalšie víťazstvo. Ale pred nami je veľa práce, takže berieme to s pokorou. Zápas bol dobrý, Spišská mala veľa šancí a priznávam, že sme mali šťastie. To víťazstvo nebolo nejako kontrolované, ale šťastena sa priklonila na našu stranu.“
Peter Oremus, tréner Spišskej Novej Vsi: „Po desiatich zápasoch kedy sme dali 1-2 góly sme niečo s kolegami poriešili, od piatku sme aktívni a dnes sme to potvrdili. Ide to dobrým smerom. Každá prehra mrzí, ale vytvorili sme si šance a to bol náš cieľ. Treba na tom pracovať a aj keď sme prehrali, tak ak budeme takto pokračovať, budem rád.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana: „Som rád za ďalšie víťazstvo. Ale pred nami je veľa práce, takže berieme to s pokorou. Zápas bol dobrý, Spišská mala veľa šancí a priznávam, že sme mali šťastie. To víťazstvo nebolo nejako kontrolované, ale šťastena sa priklonila na našu stranu.“
Peter Oremus, tréner Spišskej Novej Vsi: „Po desiatich zápasoch kedy sme dali 1-2 góly sme niečo s kolegami poriešili, od piatku sme aktívni a dnes sme to potvrdili. Ide to dobrým smerom. Každá prehra mrzí, ale vytvorili sme si šance a to bol náš cieľ. Treba na tom pracovať a aj keď sme prehrali, tak ak budeme takto pokračovať, budem rád.“