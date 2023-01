Slovan zdolal Spišskú po viac ako roku, Takáč: Triumf nás teší

Bratislava 9. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava dokázali zdolať HK GROTTO Spišská Nová Ves prvýkrát od 3. októbra 2021. Obhajca titulu triumfoval v 27. kole Tipos extraligy doma 4:3, keď v 54. minúte rozhodol Brant Harris. Kanadský útočník dosiahol v zápase bilanciu 2+1 a so 41 bodmi je najproduktívnejší hráč ligy.



Slovan potiahol za víťazstvom prvý útok, keď okrem Harrisa zaznamenal dve asistencie Samuel Takáč a presadil sa aj Liam Pecararo. "Potrebujeme, aby sa zapojili všetky formácie. Dúfam, že sa to rozloží viac na mužstvo a dokážeme ešte viac vyhrávať. Chceli sme zvládnuť tento zápas, aj keď sme vedeli, že Spišská Nová Ves má sériu víťazstiev a hrá dobrý hokej. Teší nás tento triumf a je pre nás veľmi dôležitý," uviedol Takáč, ktorá sa vyjadril aj k negatívnej bilancii so Spišiakmi: "Neviem, ťažko povedať, prečo to tak je. Na ich ľade nám to nesedelo a v minulej sezóne sme hrali s nimi tesné zápasy. Som rád, že sme to zlomili a tri body sa počítajú."



Martin Réway v drese hostí zabodoval aj vo svojom treťom stretnutí, keď asistoval pri góle Mateja Giľáka. "V prvej tretine boli lepší a všade boli prví. Od druhej časti sme zmenili prístup a myslím si, že sme mali navrch. Rozhodli presilovky, ktoré má Slovan fantastické a ukázali to," konštatoval Réway, ktorý prišiel do Spišskej Novej Vsi z nemeckého Freiburgu: "Stále si zvykám na systém, ale verím v postupné zlepšenie. Sám však cítim, že nám niečo ešte chýba. Hráme nepríjemný hokej a keby sme predvádzali rovnaký výkon ako počas druhej tretiny, dokážeme hrať s každým."



Prvý gól v tejto sezóne zaznamenal v drese Spišiakov obranca Dávid Romaňák, keď vyrovnal na 2:2. "Tréner od nás chce, aby sme podporovali druhú vlnu. Pozeral som si videá zo zápasov a zistil som, že to nerobím. Preto som si povedal, že tam pôjdem. Nellis má výborne našiel, vystrelil som a bol z toho gól," uviedol Romaňák, ktorého mrzela nevydarená prvá tretina: "Výkon bol dobrý, ale začiatok sme hrali ustráchane. Neviem, prečo sme takto nastúpili, keďže sme mali päť víťazstiev za sebou a v predchádzajúcich dueloch sme dominovali. Máme najvyššie ambície a plánujeme niečo dosiahnuť."



Slovan odčinil prehru z Michaloviec (2:3), zabodoval naplno a zostal na druhom mieste s dvojbodovu stratou na vedúci Zvolen. "Mali sme dobrý vstup do zápasu. V druhej tretine sme chceli byť aktívni, no začali sme prepadávať a robila nám problém rýchlosť súpera. Z týchto situácii sme inkasovali aj oba góly. Bohužiaľ, v tretej časti súper vyrovnal, ale Harris to zobral na seba a dal víťazný gól. Na konci to bol tímový výkon a zblokovali sme súperove strely. Treba dať však Spišskej kredit, pretože sú najrýchlejšie mužstvo v lige, ale našli sme cestu ako tento duel zvládnuť," povedal domáci kouč Ján Pardavý.



Spišská Nová Ves prehrala po piatich dueloch, v ktorých nestratila ani bod, napriek tomu sa drží na 5. priečke. "Vôbec nám nevyšiel začiatok a celú prvú tretinu sme sa nemohli dostať do tempa. Od druhej časti sme boli vyrovnaným súperom, aj keď Slovan tam mal šance, rovnako ako my. Pre mňa nová skúsenosť, že po dvoch zakázaných uvoľneniach dve minúty pred koncom začne reklamná prestávka. Ďalšia vec, keď sa hráč prizná, že vystrelil puk z obranného pásma cez mantinel a rozhodca nereaguje. Naučil som sa niečo nové a hádam sa to už nebude opakovať," konštatoval tréner hostí Vlastimil Wojnar.