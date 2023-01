Slovan zdolal Trenčín a ostal na čele, posledný je už Prešov

TEL - 50. kolo:



HC ´05 Banská Bystrica - HKM Zvolen 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



Gól: 46. Huntebrinker (Sideroff). Rozhodovali: J. Konc ml., Fridrich - Hajnik, Hunek, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2849 divákov.



Banská Bystrica: Sedláček - Luža, Bačík, Ďatelinka, Holenda, Björkung, Kojo, Frídel, Bača - Watling, Tamáši, Troock - Gašpar, Bíreš, Sukeľ - Jendek, Kontos, Šoltés - Kabáč, Urbánek, Gabor



Zvolen: Trenčan - Messner, Rauhauser, Mudrák, Hanna, Hraško, Sládok, Hraško, Kubka, S. Barcík - Jedlička, Langkow, Bondra - Sideroff, Huntebrinker, Hecl - Stupka, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Marcinek, Csányi







HK GROTTO Spišská Nová Ves - HC MV Transport Prešov 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)



Góly: 3. Nellis (Hamráček, Verbeek), 20. Verbeek (Hamráček, Ališauskas), 23. Kerbashian (Myklucha, Ulander), 31. Giľák (Ouellet-Beaudry, Majdan), 54. Verbeek (Myklucha, Réway) - 46. K. Jendroľ (Ščurko, Giles). Rozhodovali: T. Orolin, Goga - M. Orolin, Bogdaň, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3311 divákov.



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Ulander, Ordzovenský, Šuty, Malina - Rapáč, Nellis, Majdan - Giľák, Salituro, Réway - Kerbashian, Myklucha, Vandas - Hamráček, Vartovník, Verbeek



Prešov: Rabčan - Lalík, Giles, Turan, Rajnoha, Pulščák, D. Jendroľ, Fekiač - Gerlach, Avcin, Džugan - Vojtech, Girduckis, Campagna - Nauš, Šimun, Sýkora - Ščurko, Klíma, K. Jendroľ







HC MIKRON Nové Zámky - HK Nitra 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



Góly: 39. Hatala (Mamčics, Johnson) - 11. Elmer (Gill, Green), 44. Buncis (Baláž). Rozhodovali: Baluška, Stano - Gegáň, Synek, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3216 divákov.



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Knižka, Mamčics, Chatrnúch - Jackson, Johnson, Farley - Števuliak, J. Mikúš, T. Mikúš - Hajnik, Gennaro, Klempa - Múčka, Ondrušek, Jobek



Nitra: Kašík - Bodák, Donaghey, Green, Gajdoš, Vitáloš, Pupák - Duke, Buncis, Baláž - Elmer, Gill, Knies - Pekarčík, Hrnka, Tvrdoň - Lacka, Čederle, Drábek







HK Poprad - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)



Góly: 11. Paločko (Kukuča), 30. Drgoň (Svitana), 31. Mlynarovič (Skokan, Svitana), 57. Záborský (z tr. strieľania), 60. Svitana – 23. Karsums (Saari), 42. Handlovský (Novajovský, Kriška), 46. Kuru (Karsums, Ventelä). Rozhodovali: Štefík, Crman – Kacej, Klejna, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1744 divákov.



Poprad: Peters – Betker, Drgoň, Meliško, Vainio, Bokroš, Brincko, Jasečko – Livingston, Skokan, Svitana – Záborský, Bubela, Razgals – Paločko, Mlynarovič, Kukuča – Petráš, Paukovček, Kundrik – Valigura



Liptovský Mikuláš: Valent – Mezovský, Ventelä, Pavúk, Djakov, Novajovský, Hudec, Kapičák – Kriška, Walega, Handlovský – Karsums, Saari, Kuru – Michalík, Vähätalo, Uhrík – Vankúš, Šmida, Štrauch – Braun







HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 6:0 (2:0, 0:0, 4:0)



Góly: 4. MacKenzie (Pecararo), 11. Harris (MacKenzie, Takáč), 43. Harris (Beňo), 52. Pecararo (Takáč, Harris), 56. Haščák (MacKenzie, Harris), 60. Harris (Pecararo). Rozhodovali: D. Konc st., Korba - Valo, Hercog, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4839 divákov.



Slovan Bratislava: Coreau - MacKenzie, Golian, Maier, Ackered, Gachulinec, Sersen, Beňo - Pecararo, Harris, Takáč - Fominych, Zigo, Haščák - Lukošík, Kytnár, Matoušek - Petriska, Preisinger, Török



HK Dukla Trenčín: Vereš - Starosta, Tourigny, Pietroniro, Nemčík, Ulrych, Ozols, Petrovický - Petráš, Čacho, Sloboda - Obdržálek, Šťastný, Valach - Krajčovič, Sojčík, Hudec - Stahoň, Gaťár, Petrík







HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 28. Lamper (Olsson, Paršin), 51. Jääskeläinen, 54. Bartánus (Leskinen, Pollock) - 8. Zabusovs (Valentini, Suja), 60. Osburn (Valentini, Bjalončík). Rozhodovali: Snášel, Rojík - Durmis, Riš, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2828 divákov.



Košice: Janus - Olsson, Šedivý, Romančík, Southorn, Ferenc, Novota, Bartoš - Jääskeläinen, Pollock, Leskinen - Bartánus, Slovák, Paršin - Lamper, Linet, Tybor - Rogoň, Havrila, Jokeľ



Michalovce: Košarišťan - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Štajnoch, Mihalik, Macejko - Zabusovs, Valentini, Suja - Žitný, Bjalončík, Paločko - Vašaš, Galamboš, Bezúch - Stripai, Buc, Chalupa

tabuľka:



1. Slovan Bratislava 30 19 1 4 6 108:60 63



2. Zvolen 31 17 3 5 6 105:87 62



3. Košice 30 17 3 1 9 97:71 58



4. Nové Zámky 31 16 3 2 10 96:74 56



5. Spišská Nová Ves 31 15 2 4 10 93:85 53



6. Michalovce 31 11 6 5 9 81:72 50



7. Poprad 31 11 6 1 13 94:85 46



8. Banská Bystrica 31 10 4 2 15 84:108 40



9. Trenčín 31 10 2 4 15 75:92 38



10. Liptovský Mikuláš 31 8 3 4 16 81:102 34



11. Nitra 31 8 1 2 20 70:110 28



12. Prešov 31 5 4 4 18 75 113 27

Bratislava 4. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava sú aj po regionálnom 50. kole Tipos extraligy naďalej na prvom mieste tabuľky. V úvodnom zápase kalendárneho roka 2023 zdolali na domácom ľade Duklu Trenčín 6:0 a udržali si náskok pred Zvolenom. Zmena nastala na poslednom mieste, z ktorého sa odlepili hráči Nitry, ktorí sa dostali pred Prešov.Na všetkých šiestich góloch "belasých" sa podieľal kanadský útočník Brant Harris. K prvému hetriku v slovenskej extralige pridal aj tri asistencie a stal sa po Krisovi Kontosovi z Banskej Bystrice druhým hráčom, ktorý v prebiehajúcej sezóne dosiahol šesť bodov v jednom zápase. Jeho krajan Jared Coreau zmaril všetkých 26 striel "vojakov" a dosiahol už šieste čisté konto v sezóne. Trenčania prehrali štvrtý zápas po sebe.Hokejisti Zvolena majú na Slovan naďalej stratu jedného bodu. Nedávne prehry s Liptovským Mikulášom a Popradom odčinili v derby zápas s Banskou Bystricou, ktorú na jej ľade zdolali 1:0. Zároveň tým predĺžili úspešnú sériu trénera Petra Oremusa, ktorý so zvolenským tímom neprehral viac než dva zápasy po sebe. Hráči Banskej Bystrice nezískali z uplynulých štyroch duelov ani bod. V zápase dominovali brankári, domáci Jakub Sedláček čelil 41 strelám a Zvolenčan Adam Trenčan vychytal tretie čisté konto v sezóne a 10. v kariére po 31 zákrokoch. Jediný gól strelil v presilovke v 46. minúte americký útočník Michael Huntebrinker. Zaujímavosťou je, že Banská Bystrica so Zvolenom absolvovali zápas s rovnakým výsledkom aj takmer presne pred rokom.Hráči Nitry vstúpili do roka 2023 víťazstvom na ľade Novozámčanov 2:1, ktorých zdolali až v piatom vzájomnom zápase v sezóne. Zároveň sa vďaka nemu posunuli z posledného 12. miesta tabuľky na predposledné, na ktorom majú priebežný náskok jeden bod na Prešov. Prešovčania podľahli Spišskej Novej Vsi na jej ľade 1:5 a z uplynulých ôsmich duelov prehrali sedem. Spišiaci pokračujú vo výbornej povianočnej forme, keď na tri víťazstvá na klziskách súperov nadviazali presvedčivým triumfom. Prvýkrát po príchode z druhej najvyššej nemeckej súťaže sa v ich drese predstavil slovenský útočník Martin Réway.Hráči Popradu ukončili trojzápasovú víťaznú sériu Liptovského Mikuláša. Na domácom ľade zvíťazili 5:3 po tom, čo síce v úvode tretej tretiny stratili náskok 3:1, no napokon ešte do jej konca stihli rozhodnúť o troch bodoch. Víťazný gól dosiahol útočník Tomáš Záborský, ktorý v 57. minúte skóroval z trestného strieľania. Pre Poprad to bolo tretie víťazstvo po sebe.V poslednom regionálnom súboji sa z víťazstva tešili aj hráči Košíc, ktorí doma zdolali Michalovce 3:2. V tabuľke sa posunuli na priebežné 3. miesto pred Nové Zámky, ktoré strácajú dva body. Hráči Michaloviec prehrali uplynulé štyri zápasy a priebežne sú na 6. mieste. V bránke Michaloviec prvýkrát nastúpil Andrej Košarišťan, ktorý začal sezónu práve v Košiciach. Prvýkrát od 30. októbra skóroval košický útočník Marek Bartánus, ktorý bol pri absencii chorého Michala Chovana kapitán tímu a napokon sa jeho presný zásah ukázal ako víťazný. Útočník Košíc Patrik Rogoň nastúpil na 400. zápas v slovenskej extralige.