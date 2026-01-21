Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan zdolal v 1. zápase osemfinále Challenge Cupu Liberec 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

VK SLOVAN Bratislava - Dukla Liberec 3:2 (17, -17, -21, 21, 11)

Bratislava 21. januára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava zdolali v 1. zápase osemfinále Challenge Cupu českého zástupcu Duklu Liberec 3:2. V stretnutí prehrávali 1:2 na sety a v tom rozhodujúcom viedol súper o štyri body, no Slovanisti ho napokon zvládli pomerom 15:11. Odveta v Liberci je na programe o týždeň v stredu od 18.00 h.



osemfinále Challenge Cupu - prvý zápas:

VK SLOVAN Bratislava - Dukla Liberec 3:2 (17, -17, -21, 21, 11)

115 minút, rozhodovali: Dragomir (Rum.) a Ivanovs (Lot.)
.

