Slovan zdolal v 1. zápase osemfinále Challenge Cupu Liberec 3:2
VK SLOVAN Bratislava - Dukla Liberec 3:2 (17, -17, -21, 21, 11)
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava zdolali v 1. zápase osemfinále Challenge Cupu českého zástupcu Duklu Liberec 3:2. V stretnutí prehrávali 1:2 na sety a v tom rozhodujúcom viedol súper o štyri body, no Slovanisti ho napokon zvládli pomerom 15:11. Odveta v Liberci je na programe o týždeň v stredu od 18.00 h.
osemfinále Challenge Cupu - prvý zápas:
