Slovan zdolal v derby Trnavu 2:0, víťazný debut Milaniča

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:0 (2:0)



Góly: 13. Medved, 22. Nono. Rozhodovali: Glova – Hrčka, Hrmo, ŽK: De Marco, Nono - Mikovič, Grič, bez divákov



Slovan: Greif - Pauschek, Abena, Božikov, De Marco (84. Lovat) - Nono, De Kamps - Čavrič (72. Moha), Strelec (46. Dražič), Ratao (72. Daniel) - Medved (84. Ožbolt)



Trnava: Rusov - Turňa, Tumma, Izuchukwu, Mikovič – Bukata, Grič (72. Savvidis) – Bamidele Isa (59. Saymon Cabral), Vlasko, Yao (82. Godinho Allecks) – Pačinda



Bratislava 12. septembra (TASR) - Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 6. kola Fortuna ligy nad FC Spartak Trnava 2:0. Skóre 157. derby otvoril v 13. minúte Žan Medved, druhý gól domácich pridal v 22. minúte Nono. Víťaznú premiéru na lavičke Slovana absolvoval nový slovinský tréner Darko Milanič.Na Tehelnom poli sa pre opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu hralo bez divákov, klub pred výkopom protestoval proti obmedzeniam transparentom a prvých 30 sekúnd stáli hráči na mieste.Bratislavčania dosiahli štvrté víťazstvo v tejto sezóne FL, na konte majú dvanásť bodov a k dobru odložený domáci zápas 4. kola proti FK Senica. Trnavčania nazbierali sedem bodov s bilanciou dve víťazstvá, jedna remíza a tri prehry.Slovan si úvodnú príležitosť vypracoval hneď po niekoľkých desiatkach sekúnd od výkopu, po Strelcovej prihrávke zakončil Ratao a trnavský brankár Rusov vyrazil na roh. Oba tímy sa snažili kombinovať v 13. minúte zafungovala na domácej strane aj finálna fáza. Ratao odcentroval z pravého krídla, hosťujúci obrancovia neustrážili nabiehajúceho Medveda a ten z bezprostrednej blízkosti prekonal Rusova, ktorý sa najprv pohol smerom k lopte, no potom začal opäť cúvať k bránkovej čiare. V 22. minúte viedol Slovan už o dva góly, po faule Mikoviča na Čavriča v blízkosti šestnástky sa z priameho kopu presadil Nono. Rusov si síce siahol na loptu, ale tá zapadla do pravého horného rohu jeho bránky. Trnava výraznejšie zahrozila až po takmer polhodine hry z rohového kopu, Vlasko odcentroval na bližšiu žrď, Bamidele Isa sa však nepresadil pred Greifom. Pred prestávkou Mikovič ľavačkou tesne minul domácu bránku, na opačnom konci vytiahol dôležitý zákrok Rusov po strele Rataa z prvej.Milanič prvýkrát striedal už cez polčas, z trávnika stiahol Strelca a na jeho miesto poslal Dražiča. Po zmene strán bola hra rozkúskovaná viacerými faulmi, Slovan pozorne bránil dvojgólový náskok a nepúšťal hostí do pozícií, z ktorých by mohli ohroziť Greifa. Až v 71. minúte vletel do šestnástky "belasých" vysoký center z pravého krídla, Pačinda hlavou nedokázal usmerniť loptu medzi tri žrde. Vlasko sa snažil zásobovať spoluhráčov centrami do šestnástky, ináč však Spartak v druhom polčase príliš neprinútil domácich strachovať sa o triumf v najslávnejšom slovenskom derby. Naopak, Slovan mohol pridať tretí zásah zásluhou dvoch striedajúcich hráčov, Moha predviedol individuálne schopnosti a vysunul voľného Daniela, jeho pokus vyrazil Rusov na roh. V závere riadneho hracieho času mal možnosť dať svoj druhý gól v zápase Medved, ale po centri Daniela nehlavičkoval osamotený v šestnástke efektívne a stav sa už nezmenil.Darko Milanič, tréner Slovana: "Marián Šarmír, tréner Spartaka: "