Slovan zdolal v strhujúcom prvom finálovom zápase Nitru 6:4

HC Slovan Bratislava - HK Nitra 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)



Góly: 12. Yogan (Chalupa), 14. Harris (Jääskeläinen, Gachulinec), 21. MacKenzie (Kytnár, Gachulinec), 27. Yogan (Matoušek, Gachulinec), 39. Haščák (Zigo), 59. Takáč (Valach, Breton) - 6. Buncis (Krivošík, Mezei), 25. Rockwood (Švarný, Holešinský), 41. Buček (Buncis, Krivošík), 48. Buček (Nemec, Rockwood). Rozhodovali: Snášel ml., Štefik - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 2:0 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 10.016 divákov (vypredané).



HC Slovan Bratislava: Peters - MacKenzie, Breton, Gachulinec, Golian, Valach, Maier, Beňo - Haščák, Rapuzzi, Zigo - Jääskeläinen, Harris, Takáč - Matoušek, Kytnár, Yogan - Lukošik, Bezák, Chalupa - Šotek



HK Nitra: O’Connor (21. Honzík) - Nemec, Mezei, Švarný, Raskob, Vitáloš, Pupák, Rais, Múčka - Krivošík, Buncis, Buček - Sýkora, Rockwood, Holešinský - Tvrdoň, Hrnka, Bajtek - Drábek, Baláž, Varga

Na snímke zľava Matt MacKenzie (Slovan), Adrián Holešinský (Nitra) a brankár Anthony Peters (Slovan) v prvom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 22. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatok v prvom zápase finále Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Nitra 6:4 a ujali sa vedenia v sérii. Dva góly domácich strelil Andrew Yogan, hosťom nestačili k úspechu ani dva presné zásahy najlepšieho strelca súťaže Samuela Bučeka.Slovan si naďalej drží v tohtoročnej vyraďovačke stopercentnú bilanciu v domácom prostredí, na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu vyhral aj svoj siedmy zápas. Druhý finálový duel sa hrá v sobotu v Bratislave opäť o 18.30 h.Domáci nastúpili bez kapitána Sersena, ktorý si odpykával trest, "céčko" po ňom prevzal Kytnár. Duel sa začal v strhujúcom tempe, už v 2. min unikol obrane hostí Harris, no O’Connor jeho fohendový blafák ustál. Následne Kytnár v ideálnej pozícii vypálil nad. Nitra kontrovala šancou Vargu, ktorý sa drzo natlačil pred bránku, no puk za Petersa neprepasíroval. V 6. min Yogan nahodil puk na bránku a dezorientovanému O´Connorovi prepadol za chrbát, podľa videorozhodcu sa však nedostal za čiaru. Skóre napokon otvorili hostia, Buncis si popri zadnom mantineli oblúkom nakorčuľoval až do pravého kruhu, odkiaľ namieril presne k vzdialenejšej žŕdke. Slovan hnaný vypredanou halou odpovedal tutovkou Rapuzziho, ktorý nedokázal zakončiť do odkrytej bránky. Vyrovnať sa podarilo až v 12. min Yoganovi, v situácii 2 na 1 volil strelu a vymietol pavučinu v bližšom rohu nitrianskej bránky - 1:1. O minútu a pol už domáci viedli, keď Harris využil prihrávku Jääskeläinena spoza bránky. Slovan bol v 1. tretine aktívnejší, tretí gól mohol pridať po individuálnej akcii Rapuzzi, trafil iba O´Connora.Domácim vyšiel nástup do druhého dejstva. Yogan ešte svoju šancu ešte nepremenil, vzápätí však MacKenzie nahodil puk od modrej čiary a prekvapil Honzíka, ktorý od druhej tretiny nahradil v bránke Nitry O´Connora - 3:1. Honzík tak inkasoval už po 47 sekundách. Vzápätí inkasoval lacný gól aj Slovan, keď si Peters nepokryl priestor pri bližšej žŕdke po strele Rockwooda z otočky. Ofenzívne divadlo plné šancí pokračovalo. V 27. min "belasí" opäť viedli o dva góly po tom, ako nepokrytý Yogan zblízka usmernil puk do odkrytej bránky po strele Gachulinca - 4:2. Slovanisti až po tomto momente trochu ubrali nohu z plynu a nechal tvoriť hru súpera, ktorý však toho vpredu veľa nevymyslel. V 39. min pridal piaty zásah domácich Haščák, ktorý skóroval z prvej po prihrávke Ziga.Nitrania v tretej tretine vrhli všetky sily do útoku. Už 18 sekúnd po prvom buly znížil Buček, keď zasunul puk za Petersa - 5:3. Domácim mohol vrátiť trojgólový náskok Bezák, no v tutovke nedokázal prekonať Honzíka. Hostia stále cítili svoju šancu, v 45. min Baláž zoči-voči Petersovi zakončil iba do jeho hrude a neuspel ani z dorážky. Až v 47. min prišlo prvé vylúčenie v zápase. Yoganovo držanie potrestal v presilovke Buček a znížil na rozdiel jedného gólu. V závere sa črtala dráma. Slovan sa spoliehal už len na brejky, v 53. min nevyužil svoj únik Yogan a odmietol tak hetrik. "Corgoni" vystupňovali svoj tlak, v samom závere odvolali brankára, ale vyrovnania sa nedočkali. Naopak, Takáč skóroval do prázdnej bránky a spečatil výsledok na konečných 6:4.