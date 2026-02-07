< sekcia Šport
Slovan zdolal v šlágri Dunajskú Stredu 3:0
Hostia išli do vedenia už v 12. minúte, keď sa v brejku presadil Artur Gajdoš.
Autor TASR,aktualizované
Dunajská Streda 7. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom šlágri 19. kola Niké ligy na pôde DAC Dunajská Streda 3:0. Úradujúci majster hral väčšinu druhého polčasu v početnej výhode po červenej karte domáceho Juliena Bationa. „Belasí“ tak udržali pred domácimi vedenie v tabuľke a momentálne majú náskok štyroch bodov.
Hostia išli do vedenia už v 12. minúte, keď sa v brejku presadil Artur Gajdoš. Nasledovalo vyše štvrťhodinové prerušenie pre nízku viditeľnosť spôsobenú pyrotechnikou v sektore hostí. Domáci následne nevyžili príležitosť v podobe penalty, keď smer strely Ammara Ramadana vystihol brankár Martin Trnovský. Pred prestávkou nezaváhal na druhej strane v rovnakej situácii Mikola Kucharevič a po vylúčení Bationa sa druhý raz presadil Gajdoš.
sumár - 19. kolo Niké ligy
FK DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 0:3 (0:2)
Góly: 12. Gajdoš, 45.+4. Kucharevič (z 11 m), 53. Gajdoš. Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák, ŽK: Bartels - Markovič, Pokorný, Cruz, Jankovič, Ibrahim. ČK: 49. Bationo (DAC), 9301 divákov
DAC: Bartels - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Galdino - Gruber (45. Bationo), Ouro, Tuboly, Ramadan (65. Udvaros) - Kukovec (64. Gueye, 83. Kmeť), Trusa (13. Sylla)
Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Pokorný (78. Ignatenko), Ibrahim - Gajdoš (72. Jankovič) - Marcelli (82. Mak), Kucharevič (72. Barseghjan), Weiss (72. Griger)
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Branislav Fodrek, tréner DAC: „Nehodnotí sa to ľahko. Keď urobíte proti Slovanu takéto chyby, ťažko môžete pomýšľať na úspech. Súper počkal na naše chyby, potrestal ich a vyhral 3:0. Gratulujeme im a musíme sa posunúť ďalej.“
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Sme radi za tri body, aj keď Dunajská Streda hrala výborne. Ujali sme sa vedenia po štandardnej situácii súpera, potom prišiel moment zápasu - nepremenená penalta, ktorú chytil Trnovský. Potom prišiel ešte náš gól, červená karta a bolo rozhodnuté. Je to dôležité víťazstvo pre mladých hráčov a aj pre mňa, výhra vonku je vždy dôležitá a s novými hráčmi sme ešte neboli tak zohratí. Liga bude ešte zaujímavá a ťažká.“
