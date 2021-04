Slovan zdolal vo štvrťfinále Petržalku

Štvrťfinále Slovenského pohára – Slovnaft Cupu:



ŠK Slovan Bratislava - FC Petržalka 5:1 (3:0)



Góly: 13. Abena, 19. De Marco, 40. Strelec, 46. Daniel, 67. Holman - 79. De Marco (vlastný)

Na snímke s loptou Kenan Bajrič (Slovan) a s číslom 2 bráni Samuel Kozlovský (Petržalka) počas štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka 14. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení prvého gólu počas štvrťfinále Slovenského pohára Slovnaft Cupu ŠK Slovan Bratislava – FC Petržalka 14. apríla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 14. apríla (TASR) - Futbalisti obhajcu trofeje ŠK Slovan Bratislava postúpili do semifinále Slovenského pohára. V stredajšom domácom stretnutí štvrťfinále Slovnaft Cupu zdolali v mestskom derby FC Petržalka 5:1. Medzi elitné kvarteto sa prebojovali aj MŠK Žilina a dvaja druholigisti MFK Dukla Banská Bystrica s FC Košice.Prvú šancu favorita ešte hostia prežili, Sokol vyboxoval tvrdú strelu Nona. Domáci sa však vedenia ujali rýchlo, v 13. minúte sa po štandardnej situácii dostala loptu k Abenovi a ten halfvolejom otvoril skóre. Onedlho vyšiel Slovanu signál z priameho kopu, Nono našiel na ľavej strane Rataa, po jeho hlavičkovom priťuknutí skóroval hlavou De Marco - 2:0. Potom sa ozvali Petržalčania a takisto to bolo po priamom kope, v neprehľadnej situácii v šestnástke sa lopta niekoľkokrát poodrážala a skončila tesne mimo bránky. Na opačnom konci si De Marco nabehol na roh Nona a Sokol vytesnil jeho hlavičku na žrď. Hosťujúci brankár neskôr ponúkol šancu súperovi nepresnou rozohrávkou, ktorú napravil zákrokom po strele Nona. V 40. minúte už inkasoval tretíkrát, Bajrič sklepol center Strelcovi a ten pohodlne zakončil do odkrytej siete.Slovan mal jasný náskok a len minútu po zmene strán ho ešte zveľadil. Hneď v úvodnej akcii druhého polčasu Ratao našiel Daniela, ktorý zblízka upravil na 4:0. "Belasí" aj za tohto stavu pokračovali vo festivale šancí, krížnu strelu Rataa zastavila až žrď a vzápätí Daniel nezužitkoval ponuku od De Marca, keď z niekoľkých metrov nenamieril do prázdnej bránky. Petržalka sa sympaticky snažila aspoň o čestný zásah, Ružinského prinútil k zákroku Horvát. Namiesto toho prišiel piaty gól Slovana, v 67. minúte ho po takmer exhibičnej akcii Strelca s Ožboltom vsietil Holman. Ružinský si poradil s technickým pokusom Gašparoviča a Hurný z dobrej pozície netrafil bránku, no Petržalka sa predsa len dočkala gólu. V 79. minúte Castellano prihral na hranicu päťky a De Marco si zrazil loptu do vlastnej siete - 5:1.Darko Milanič, tréner Slovana:Ladislav Pecko, tréner Petržalky: