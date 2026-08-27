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Slovan zinkasuje za postup do ligovej fázy 18,6 milióna eur

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Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava a realizačný tím sa tešia z víťazstva po odvetnom stretnutí play off Ligy majstrov vo futbale NK Celje - ŠK Slovan Bratislava v slovinskom Celje v stredu 26. augusta 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ďalšie finančné odmeny sú prichystané aj za umiestnenie v ligovej fáze, ako aj za postup do play off.

Autor TASR
Nyon 27. augusta (TASR) - ŠK Slovan Bratislava zinkasuje za postup do ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2026/27 rekordných 18,6 milióna eur. Vyplýva to z úvodníka Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorý zverejnil riadiaci orgán na svojom webe. Za každé víťazstvo môže sériový slovenský šampión zarobiť 2,1 milióna eur, ďalších 700-tísic mu do klubovej pokladnice prinesie prípadná remíza s niektorým z osmičky súperov. Slovan ich spozná na štvrtkovom žrebe v Monaku.

Ďalšie finančné odmeny sú prichystané aj za umiestnenie v ligovej fáze, ako aj za postup do play off. Ak „belasí“ skončia na chvoste 36-člennej tabuľky, podľa UEFA získajú 275-tisíc eur, predposledný tím zarobí dvojnásobok, ďalší trojnásobok a rovnakou schémou sa bude postupovať pri odmeňovaní všetkých klubov v tabuľke. Postup slovenského majstra prinesie finančnú pomoc aj účastníkom domácej Niké ligy. Pred dvoma rokmi si všetkých 12 tímov prilepšilo o takmer pol milióna eur.

Celkové prize money najprestížnejšej klubovej súťaže vrátane nasledujúceho Superpohára UEFA predstavujú 2,467 miliardy eur. Konferenčná liga, v ktorej Slovan pôsobil vlani, prerozdelí medzi jej účastníkov 285 miliónov eur.
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