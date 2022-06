Slovan získal belgického obrancu Voeta, Kmotrík: Perspektívny hráč

Bratislava 24. júna (TASR) - Futbalový Slovan Bratislava ohlásil v piatok druhú letnú posilu. Po Jurajovi Kuckovi prišiel do tímu úradujúceho majstra mladý belgický obranca Siemen Voet, ktorý naposledy pôsobil v holandskom prvoligovom Zwolle. So Slovanom podpísal trojročný kontrakt.



Dvadsaťdvaročný stredný obranca sa už zapojil do tréningového procesu. "Siemen Voet je perspektívny hráč, ktorý prešiel akadémiou FC Bruggy. Tešíme sa, že sme úspešne dotiahli jeho príchod a podpísali sme trojročný kontrakt. Prináša so sebou aj perspektívu do budúcna, v mladom futbalovom veku sa môže naďalej zlepšovať. Veríme, že sa mu to v Slovane podarí a rozvinie u nás svoj potenciál, ktorým rozhodne disponuje,“ povedal pre oficiálny klubový web generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.



Voet si ešte ako junior zahral v drese Club Bruggy mládežnícku Ligu majstrov 2018/19. V nasledujúcej sezóne hosťoval v belgickom druholigovom KSV Roeselare a ročník 2020/21 už strávil v najvyššej belgickej lige ako hráč KV Mechelen. Po pôsobení v Belgicku sa v lete 2021 dostal prvýkrát do zahraničia, v drese PEC Zwolle si v minulej sezóne pripísal na konto 17 duelov v holandskej lige a dva pohárové štarty. Bol súčasťou širších výberov belgických mládežníckych reprezentácií, na konte má po jednom štarte za belgickú sedemnástku a jeden v národnom tíme do 21 rokov.



"Som veľmi šťastný a odhodlaný prijať túto novú výzvu. Príchod do Slovana považujem za veľký krok vo svojej kariére. Chcem hrať za tento klub. Prilákali ma sem dva športové aspekty – šanca hrať každý rok o titul a európske súťaže. Popri tom chcem rozvíjať seba samého ako hráča i človeka. Po pôsobení v Belgicku a Holandsku prichádzam do úplne novej krajiny, budem sa učiť nový jazyk. Veľký dojem na mňa urobil aj štadión Tehelné pole, je naozaj krásny. Chcem v Slovane futbalovo i osobnostne rásť, čo najväčšou mierou prispieť k úspechom klubu a byť platnou súčasťou mužstva," uviedol Voet.