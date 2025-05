Slovan získal do ďalšej sezóny Kanaďana Elsona

Bratislava 30. mája (TASR) - Kanadský hokejista Turner Elson posilní HC Slovan Bratislava. S vedením klubu sa dohodol na kontrakte pre sezónu 2025/2026, klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.



Pre Kanaďana ide o druhé pôsobisko na starom kontinente. V uplynulej sezóne obliekal dres Plzne, kde odohral 42 zápasov s bilanciou 7+8. Debut v NHL zažil na konci sezóny 2015/2016 v drese Calgary počas stretnutia s Minnesotou. V zámorí však pôsobil najmä na farmách klubov z NHL, vyskúšal si pôsobenia v organizáciách Minnesoty, Calgary a aj Detroitu Wings. Tridsaťdvaročný útočník si v 615 zápasoch AHL pripísal 127 gólov a pridal aj 159 asistencií. „Veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou HC Slovan Bratislava. Počul som len samé chvály o organizácii a meste. Urobím všetko pre to, aby som bol v čo najlepšej forme a priniesol majstrovský titul do tohto úžasného mesta,“ povedal po príchode Kanaďan.



Skúseností s ním má aj terajší tréner „belasých“ Brad Tapper: „Turnera som mal možnosť trénovať počas nášho spoločného pôsobenia v Grand Rapids Griffins v AHL. Je to pracovitý hráč s výborným charakterom. Zmysel pre tímovosť u neho prevažuje nad osobnými štatistikami.“