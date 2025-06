Slovan získal do obrany Cruza z Gil Vicente

Bratislava 27. júna (TASR) - Káder slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava rozšíril ľavý krajný obranca Sandro Cruz. Dvadsaťštyriročný futbalista prestúpil z portugalského Gil Vicente, v Slovane podpísal štvorročnú zmluvu.



Je to reprezentant Angoly, no v mládežníckych kategóriách hral za Portugalsko. Je odchovanec Benficy Lisabon. „Jednou z priorít letného prestupového obdobia bola pozícia ľavého krajného obrancu. Získavame v ňom dynamického futbalistu, ktorý zároveň disponuje zaujímavými fyzickými parametrami. Na ľavom kraji má vyváženú defenzívnu činnosť s podporou ofenzívy. Sledovali sme ho počas pôsobenia v portugalskej lige. Sandro je ďalším hráčom, ktorý k nám prichádza vo výbornom futbalovom veku. Som veľmi rád, že bude nosiť belasý dres,“ povedal pre web Slovana Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.



Cruz bol v uplynulej sezóne stabilným hráčom Gil Vicente, celkovo si v nej pripísal 29 štartov. „Som nadšený z novej výzvy, ktorá ma čaká. Slovan Bratislava vo mne zarezonoval účinkovaním v Lige majstrov, videl som nádherný štadión na Tehelnom poli, kde si túžim zahrať. Motivujú ma vysoké ambície klubu i možnosť zažiť európske poháre. Teším sa na nové prostredie i fanúšikov, o ktorých som už počul, že sú na Slovane skvelí. Neviem sa dočkať, kým sa to celé začne. Som veľmi rád, že budem nosiť tento krásny belasý dres,“ vyhlásil Cruz.