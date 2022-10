Slovan získal kanadského útočníka Gennara

Bratislava 27. októbra (TASR) - Hokejový klub Slovan Bratislava podpísal kontrakt do konca prebiehajúcej sezóny s následnou opciou na ďalší rok s 25-ročným kanadským útočníkom Matteom Gennarom. Účastník Tipos Extraligy o tom informoval na svojom webe.



Gennara si vo vstupnom drafte NHL v lete 2015 v 7. kole z celkového 203. miesta vybral klub Winnipeg Jets. Pred touto sezónou sa dohodol na pôsobení v KHL, v klube Červená Hviezda Kchun-lun odohral od začiatku ročníka 12 zápasov. "Matteo Gennaro môže hrať na pozícii centra, ako aj ľavého krídla. Je dobre stavaný, fyzicky silný s kvalitnou strelou. V Slovane by si mal zastať svoje miesto na poste stredného útočníka v prvých dvoch útokoch a pomôcť nám ešte zvýšiť produktivitu, streleckú efektivitu a útočnú silu mužstva v rovnovážnom stave, ako aj v presilovkách. Hráča tohto typu sme hľadali dlhšiu dobu, keďže od začiatku sezóny máme zranených dvoch kvalitných stredných útočníkov, za ktorých zaskakovali hráči, ktorí nie sú klasickými centrami. Pochopiteľne, bolo by ťažké hrať takto v extralige dlhodobo," povedal športový riaditeľ Slovana Oto Haščák.



Nová posila Slovana pricestovala do Bratislavy vo štvrtok popoludní z Moskvy cez Istanbul a Viedeň. Na prvom spoločnom tréningu by sa mal objaviť v piatok dopoludnia. O tom, do ktorého zápasu zasiahne, rozhodnú nielen tréneri, ale aj rýchlosť, akou sa podarí dotiahnuť administratívne úkony súvisiace s jeho transferom s kanadskou hokejovou federáciou a čínskym klubom.