Slovan získal nigérijského útočníka Hentyho

Bratislava 24. januára (TASR) - Úradujúci majster slovenskej futbalovej ligy Šk Slovan Bratislava získal do svojich radov útočníka Ezekiela Hentyho. Dvadsaťšesťročný Nigérijčan s "belasými" podpísal kontrakt na štyri a pol roka.



Henty pred Slovanom pôsobil v maďarskej prvoligovej Puskásovej Akadémii. V tridsiatich dueloch dosiahol 13 gólov. "Získavame hráča veľmi zaujímavých parametrov, ktorý dokáže hrať na všetkých ofenzívnych postoch," citovala oficiálna stránka "belasých" generálneho riaditeľ Ivana Kmotríka mladšieho.



Nigérijec strávil počas svojej kariéry dve sezóny v Olympijii Ľubľana, kde sa v kádri stretol aj s Andražom Šporarom. Už bývalý útočník Slovana po vzájomnej komunikácii odporučil vedeniu podpísať Hentyho. "Rozprávali sme sa aj s Andražom. Jednoznačne nám potvrdil potenciál, ktorý sme v ňom videli," dodal Kmotrík. Henty v minulosti figuroval aj v kádri talianskeho giganta AC Miláno, no v drese "rossoneri" sa výraznejšie nepresadil.



Slovanisti sa momentálne nachádzajú na sústredení v Turecku. Henty by sa mal v nasledujúcich hodinách pripojiť k tímu.