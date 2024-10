Slovan získal útočníka Ortegu. Bol o neho veľký záujem, vraví Havlíček

Bratislava 19. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Slovan Bratislava pribudol 30-ročný americký útočník Austin Ortega. Do slovenskej extraligy prichádza s vizitkou produktívneho hráča, ktorú potvrdil počas uplynulých troch sezón v drese EHC Red Bull Mníchov. Slovan informoval o zmene v kádri na oficiálnej stránke.



Ortega podpísal v novom pôsobisku zmluvu do konca sezóny 2024/2025. V drese mníchovského klubu mal 56 zápasoch sezóny 2023/2024 bilanciu 21 gólov a 17 asistencií. Za sebou má šesť sezón v najvyšších súťažiach v Európe, okrem nemeckej DEL hral aj vo Švédsku, Fínsku a v medzinárodnej IceHL. "O Austina bol v Európe veľký záujem a sme radi, že sme ho získali práve my do Slovana. Jeho dynamika a herná inteligencia sú na najvyššej možnej úrovni. Verím, že bude pre naše mužstvo prínos," uviedol generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček. Ortega by mal prvý tréning so Slovanom absolvovať v sobotu, ligová premiéra ho čaká v nedeľňajšom zápase na ľade Nových Zámkov.