Slovan zostal po 6. kole nezdolaný, darilo sa aj Slávii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Darilo sa aj ďalšiemu bratislavskému družstvu, druhá Slávia vyhrala v Žiline tiež bez straty setu.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v stretnutí 6. kola Niké extraligy žien Pezinok 3:0. Aktuálny líder tak zostáva jediným doposiaľ nezdolaným tímom v súťaži. Darilo sa aj ďalšiemu bratislavskému družstvu, druhá Slávia vyhrala v Žiline tiež bez straty setu.



Niké extraliga žien - 6. kolo:

ŠK ELBA Prešov - Volley project UKF Nitra 0:3 (-15, -20, -14)

73 minút, rozhodovali: Myšková a Smolko, 150 divákov.



ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-19, -17, -15)

69 minút, rozhodovali: Svorenčík a Gerboc, 80 divákov.



VK Pirane Brusno - ŠKM Liptovský Hrádok 3:0 (17, 9, 19)

84 minút, rozhodovali: Jurlov a Kohút, 200 divákov.



VA UNIZA Žilina - KOOPERATIVA Slávia EUBA 0:3 (-23, -26, -11)

84 minút, rozhodovali: Malík a Höger, 880 divákov.



HIT UCM Trnava - VK Nové Mesto nad Váhom 0:3 (-23, - 12, -17)

77 minút, rozhodovali: Szász a Dovičovič, 132 divákov.



