Slovan zvíťazil v 15. kole v Skalici 1:0 gólom Šporara - sumár
Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.
Autor TASR
Skalica 22. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 15. kole Niké ligy na ihrisku Skalice 1:0 a ideálne sa tak naladili na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige s Rayom Vallecanom. O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.
Slovinský útočník sa presadil po rohovom kope Róberta Maka. Skaličania mohli po prestávke vyrovnať, dvakrát sa v nebezpečnej situácii ocitol Erik Daniel, ale netrafil. Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.
Niké liga - 15. kolo:
MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 41. Šporar. Rozhodcovia: Gemzický – Vorel, Vitko, ŽK: Cruz, 1027 divákov.
Skalica: Junas – Suľa, Guinari, Šuver, Černek – Bariš, Mášik (87. Švec) – Daniel, Pudhorocký (69. Ravas), Seitz (60. Smejkal) – Morong (69. Fábry)
Slovan: Takáč – Mustafič, Bajrič, Wimmer, Cruz (46. Fogning) – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš – Ofori (73. Marcelli), Šporar (82. Savvidis), Mak (73. Yirajang)
