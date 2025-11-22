Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Slovan zvíťazil v 15. kole v Skalici 1:0 gólom Šporara - sumár

Na snímke zľava Kenan Bajrić (Slovan). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.

Autor TASR
Skalica 22. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 15. kole Niké ligy na ihrisku Skalice 1:0 a ideálne sa tak naladili na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige s Rayom Vallecanom. O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.

Slovinský útočník sa presadil po rohovom kope Róberta Maka. Skaličania mohli po prestávke vyrovnať, dvakrát sa v nebezpečnej situácii ocitol Erik Daniel, ale netrafil. Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.



Niké liga - 15. kolo:

MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 41. Šporar. Rozhodcovia: Gemzický – Vorel, Vitko, ŽK: Cruz, 1027 divákov.

Skalica: Junas – Suľa, Guinari, Šuver, Černek – Bariš, Mášik (87. Švec) – Daniel, Pudhorocký (69. Ravas), Seitz (60. Smejkal) – Morong (69. Fábry)

Slovan: Takáč – Mustafič, Bajrič, Wimmer, Cruz (46. Fogning) – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš – Ofori (73. Marcelli), Šporar (82. Savvidis), Mak (73. Yirajang)


