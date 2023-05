Slovan zvíťazil v Dunajskej Strede 3:2 a je bližšie k titulu

8. kolo nadstavbovej časti FL v skupine o titul:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava 2:3 (1:1)



Góly: 5. Krstovič, 80. Ramadan - 42. Lovat, 74. Green, 90.+5 Weiss ml. (z 11 m). ŽK: Kalmár, Káčer - Kašia, Weiss, ČK: 90.+5 Weiss (Slovan) po 2 ŽK, rozhodovali: Glova - Bednár, Poláček, 12.211 divákov



Dunajská Streda: Petráš - Alex Pinto, Kružliak, Brunetti, Andzouana (12. Davis) - Nebyla, Káčer, Kalmár - Blackman (46. Ramadan), Krstovič, Veselovský (78. Niarchos)



Slovan: Trnovský - Medveděv, Kašia, De Marco, Lovat - Kankava, Kucka - Čavrič (83. Zmrhal), Čakvetadze (89. Weiss), Green - Abubakari (89. Barseghjan)

Dunajská Streda 7. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v 8. kole nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:2. "Belasí" si vďaka zisku troch bodov upevnili pozíciu na čele tabuľky a dve kolá pred záverom súťaže majú pred Dunajskou Stredou päťbodový náskok. O triumfe hostí rozhodol v nadstavenom čase druhého polčasu z pokutového kopu Vladimír Weiss ml.Slovan si v úvode vypracoval dve dobré štandardky, ale centrované lopty od Čakvetadzeho nenašli svojho adresáta. V 5. minúte sa prvýkrát pripomenuli domáci, keď z pravej strany poslal spätnú prihrávku na hranicu bieleho bodu Kalmár a Krstovičova strela od brvna zapadla za Trnovského. V 12. minúte sa tešili hostia z vyrovnávajúceho gólu po zakončení Abubakariho, hlavný arbiter však situáciu skontroloval prostredníctvom VAR a po ruke De Marca gól neuznal. Slovan pokračoval v aktivite, najskôr mal v 17. minúte dobrú príležitosť Green, no mieril vysoko nad Petrášovu bránu. O dve minúty neskôr sa neujala ani hlavička Čavriča z päťky. Hra sa následne vyrovnala a aj domáci sa snažili kombinovať s loptou na kopačkách. V závere prvého polčasu sa však predsa Slovan dočkal vyrovnávajúceho gólu. V 42. minúte vystrelil vonkajškom Lovat a efektná strela mala aj gólovú bodku - 1:1.Po zmene strán pohrozili ako prví domáci, keď sa center Kalmára snažil usmerniť Brunetti, lopta však smerovala mimo tri žrde. V 57. minúte mal veľkú príležitosť na opačnej strane Green, ktorý však mieril iba do priestoru, v ktorom stál Petráš. Domácemu brankárovi následne pomohla aj žrď po hlavičke Čavriča. Po polhodine hry sa druhýkrát v stretnutí dostal k slovu VAR, keď skúmal potenciálnu hru rukou v šestnástke od Lovata, zo situácie napokon nerezultoval pokutový kop. V 74. minúte mal opäť veľkú príležitosť Green, jeho pokus ale ešte Petráša vyrazil na roh. Vzápätí už Green domáceho brankára prekonal, keď po Čakvetadzeho rohu doklepol loptu do bránky na zadnej žrdi. Slovan sa však z vedenia tešil iba päť minút. Na začiatku 80. minúty nedal Trnovskému šancu prudkou hlavičkou striedajúci Ramadan. V závere zápasu zahral rukou v šestnástke Káčer a nariadený pokutový kop premenil striedajúci Weiss ml. Po góle si vyzliekol dres, ukázal ho smerom k domácim tribúnam a po druhej žltej karte videl červenú. Na ihrisku sa následne rozpútala početná šarvátka, do ktorej sa zapojilo niekoľko hráčov a zasahovať musela usporiadateľská služba.