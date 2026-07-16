Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
< sekcia Šport

Slovan zvíťazil v generálke na Ligu majstrov nad Pafosom 3:2

.
Na snímke zľava generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. a nový tréner ŠK Slovan Bratislava Yaya Touré počas tlačovej konferencie futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava k predstaveniu hlavného trénera a k začiatku letnej prípravy na nový ročník Niké ligy v Bratislave 16. júna 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo štvrtkovom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3:2. O triumfe „belasých“ rozhodol víťazným gólom v 73. minúte kapitán Andraž Šporar.

Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tú slovanisti absolvovali s troma víťazstvami, jednou remízou a jednou prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v utorok 21. júla prvým zápasom 2. predkola LM na pôde gruzínskeho majstra Iberie 1999 Tbilisi.



prípravný zápas:

ŠK Slovan Bratislava - Pafos 3:2 (2:1)

Góly: 3. Ibrahim, 45. Yirajang, 73. Šporar - 42. Goldar, 52. Biel
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník