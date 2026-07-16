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Slovan zvíťazil v generálke na Ligu majstrov nad Pafosom 3:2
Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave.
Autor TASR
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Bratislava 16. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvládli generálku pred utorkovým zápasom 2. predkola Ligy majstrov, keď vo štvrtkovom prípravnom stretnutí zdolali cyperský Pafos 3:2. O triumfe „belasých“ rozhodol víťazným gólom v 73. minúte kapitán Andraž Šporar.
Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tú slovanisti absolvovali s troma víťazstvami, jednou remízou a jednou prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v utorok 21. júla prvým zápasom 2. predkola LM na pôde gruzínskeho majstra Iberie 1999 Tbilisi.
Pre trénera obhajcov titulu v Niké lige Yayu Toureho to bola premiéra na Tehelnom poli a záverečný duel v letnej príprave. Tú slovanisti absolvovali s troma víťazstvami, jednou remízou a jednou prehrou. Sezóna sa pre nich naostro začne v utorok 21. júla prvým zápasom 2. predkola LM na pôde gruzínskeho majstra Iberie 1999 Tbilisi.
prípravný zápas:
ŠK Slovan Bratislava - Pafos 3:2 (2:1)
Góly: 3. Ibrahim, 45. Yirajang, 73. Šporar - 42. Goldar, 52. Biel
ŠK Slovan Bratislava - Pafos 3:2 (2:1)
Góly: 3. Ibrahim, 45. Yirajang, 73. Šporar - 42. Goldar, 52. Biel