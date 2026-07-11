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Slovan zvíťazil v prípravnom stretnutí nad Slaviou Praha
V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí v rakúskom Melku nad Slaviou Praha 1:0. O výhre úradujúceho slovenského majstra nad českým šampiónom rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty. Slavia mohla vyrovnať v 17. minúte, ale Danijel Šturm nepremenil pokutový kop.
Zverenci trénera Yayu Toureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Slovan zdolal „zošívaných“ už v treťom vzájomnom dueli v rade.
V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4. Hráči MFK Zemplín Michalovce remizovali s ukrajinským tímom FSC Bukovyna Černovice 1:1 a ďalší účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0:3.
Zverenci trénera Yayu Toureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Slovan zdolal „zošívaných“ už v treťom vzájomnom dueli v rade.
V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4. Hráči MFK Zemplín Michalovce remizovali s ukrajinským tímom FSC Bukovyna Černovice 1:1 a ďalší účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0:3.
prípravné zápasy:
SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 4. Šporar
MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:4 (0:2)
MFK Zemplín Michalovce - FSC Bukovyna Černovice 1:1 (1:1)
Góly: 33. Lemiško (z 11 m) - 10. Putrja
FK Železiarne Podbrezová - FC Petržalka 0:3 (0:1)
Góly: 13. Dovičovič, 69. Deligiannis (z 11 m), 77. Isaac
FK Humenné - FC Košice 0:1 (0:0)
Gól: 49. Mateáš
SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)
Gól: 4. Šporar
MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:4 (0:2)
MFK Zemplín Michalovce - FSC Bukovyna Černovice 1:1 (1:1)
Góly: 33. Lemiško (z 11 m) - 10. Putrja
FK Železiarne Podbrezová - FC Petržalka 0:3 (0:1)
Góly: 13. Dovičovič, 69. Deligiannis (z 11 m), 77. Isaac
FK Humenné - FC Košice 0:1 (0:0)
Gól: 49. Mateáš