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Slovan zvíťazil v prípravnom stretnutí nad Slaviou Praha

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4.

Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí v rakúskom Melku nad Slaviou Praha 1:0. O výhre úradujúceho slovenského majstra nad českým šampiónom rozhodol gól Andraža Šporara zo 4. minúty. Slavia mohla vyrovnať v 17. minúte, ale Danijel Šturm nepremenil pokutový kop.

Zverenci trénera Yayu Toureho si vo štvrtom zápase v rámci letnej prípravy pripísali druhé víťazstvo. Slovan zdolal „zošívaných“ už v treťom vzájomnom dueli v rade.

V ďalšom prípravnom stretnutí nováčik najvyššej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica podľahol druholigovému Liptovskému Mikulášu vysoko 0:4. Hráči MFK Zemplín Michalovce remizovali s ukrajinským tímom FSC Bukovyna Černovice 1:1 a ďalší účastník Niké ligy FK Železiarne Podbrezová prehral s druholigovou Petržalkou 0:3.



prípravné zápasy:

SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 4. Šporar



MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:4 (0:2)



MFK Zemplín Michalovce - FSC Bukovyna Černovice 1:1 (1:1)

Góly: 33. Lemiško (z 11 m) - 10. Putrja



FK Železiarne Podbrezová - FC Petržalka 0:3 (0:1)

Góly: 13. Dovičovič, 69. Deligiannis (z 11 m), 77. Isaac



FK Humenné - FC Košice 0:1 (0:0)

Gól: 49. Mateáš
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