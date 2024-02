Slovan zvládol herný plán, Spišiakom naopak nevyšiel

Bratislava 15. februára (TASR) - Kríza hokejistov Spišskej Novej Vsi sa prehĺbila, mužstvo pod vedením Vlastimila Wojnara prehralo už sedem zápasov za sebou. V stredajšom dueli v Bratislave boli nad sily Spišiakov hráči Slovana. Hostia doplatili najmä na zlú koncovku a problémy im robila aj veľká obetavosť súpera. Zverenci Petra Oremusa zvíťazili 2:1, keď identické chyby Spišiakov potrestal dvakrát Liam Pecararo.



Dvadsaťsedemročný americký útočník premenil v prvej a druhej tretine samostatný nájazd, keď ho trestuhodne nechala obrana súpera za chrbtom. "Liga je postavená na importoch a tí musia mať kvalitu. Liamovi to teraz ide, tam to začína a končí," povedal po zápase asistent trénera Slovana Andrej Kmeč. Podľa neho sa domáci hráči na súpera dobre pripravili, čo tiež rozhodlo o ich triumfe: "Spišiaci hrajú priamočiaro, majú zručných hráčov. Nám sa to podarilo ustrážiť a to bol základ úspechu. Máme nejaký herný plán, mužstvo tomu verí. Obraz hry bol fajn."



Ďalším faktorom bol brankár Denis Godla. Ten má momentálne skvelú formu a v zápase predviedol 29 úspešných zákrokov. "Bol to ťažký zápas, ale mali sme dobrý vstup do stretnutia, dali sme gól. Spišská má tento rok dobré mužstvo, nebolo to ľahké. Ale hrali sme výborne oslabenia, zvládli sme aj oslabenia troch proti piatim. Sme radi za tri body," povedal 28-ročný brankár.



Oslabenia hral Slovan naozaj ukážkovo, na konci druhej tretiny pri vylúčení Sersena diváci hráčov za obetavosť ocenili spontánnym potleskom. "Zvládnuté presilovky, alebo oslabenia, vám psychicky pomôžu. Ak máte momentum na svojej strane, je to výhoda a súper je naopak frustrovaný. Každá oslabovka sa nedá takto zahrať, ale my sme tam urobili niečo dobre. Bolo to fajn, možno Spišská Nová Ves nemala úplne ideálny deň pri zvládnutí presiloviek," povedal Kmeč.



V zostave domácich sa objavil útočník Roman Kukumberg, odohral prvý zápas po návrate zo zámoria. Túto sezónu začal v zámorskej juniorskej súťaži OHL v tíme Sarnia Sting. Nastúpil na 24 zápasov, no keďže jeho tím stratil šancu na postup do vyraďovacej fázy súťaže, dohodol sa so svojím materským klubom. "Byť doma je najlepšie, som rád, že sme zvíťazili. Tešil som sa na atmosféru, na chalanov, v Kanade je to iné. Som rád, že sme zvládli tento zápas, chceme sa dostať do prvej šestky a potrebujeme bodovať v každom zápase. Som tu od minulého štvrtka, potrebujem sa do toho dostať, ale nebolo to podľa mňa také zlé."



Siedmu prehru v rade niesol asistent "rysov" Martin Saluga ťažko, v klube teraz budú hľadať riešenie na jej prekonanie. "Je to ťažká situácia. Viedli sme ligu 35 kôl, potom prišla nejaká kríza, v nejakých veciach sa nám prestalo dariť, nedávame góly. Je to ťažká situácia, ale musíme zdvihnúť hlavy, teraz nás čaká Zvolen, musíme zabrať. Cez prestávku sme riešili, ako zmeníme to, aby sme sa vrátili k tomu, čo sme hrali. Aj proti Slovanu sme chceli hrať viac z obrany, ale nemôže sa nám stávať to, že nás súper takto prečísli."



Po zápase dostali obaja asistenti rovnakú otázku. Vo štvrtok 15. februára o polnoci sa končí na Slovensku prestupový termín a či sa ešte Slovan alebo Spišská Nová Ves posilnia, o tom hovorili opatrne: "Ak sa niečo podarí tak áno, ale nič konkrétne nie je. Niečo sa stať môže, ale nebude to nič masívne," povedal Kmeč. Saluga k tomu poznamenal: "Sme na tom úplne rovnako. Ak by niečo vyskočilo, tak áno."