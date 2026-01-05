< sekcia Šport
Slovan zvýšil náskok na sedem bodov, Bystrica opäť víťazne
Nitra prehrala v šlágri kola v Banskej Bystrici vysoko 2:5.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v pondelkovom zápase 36. kola Tipsport ligy nad Žilinou 4:1 a ukončili sériu dvoch prehier po sebe. Zároveň zvýšili náskok na čele tabuľky, druhá Nitra aj tretie Košice na nich strácajú sedem bodov.
Nitra prehrala v šlágri kola v Banskej Bystrici vysoko 2:5. Domáci tak potvrdili výbornú formu a triumfovali už v ôsmom zápase v sérii. Poskočili tak už na štvrtú priečku tabuľky, o bod predbehli piatu Žilinu, na Nitru a Košice strácajú len dva body.
Košičania po dvoch prehrách bodovali naplno v Liptovskom Mikuláši po výhre 3:1. Pre Liptákov to bola tretia prehra v sérii. Šiesty Poprad vydrel na domácom ľade víťazstvo nad deviatymi Michalovcami 4:3 po predĺžení a nájazdoch. Tretiu prehru po sebe zaznamenal aj ôsmy Trenčín, ktorý podľahol domácemu Zvolenu 2:3 po predĺžení. Naopak, tretie víťazstvo zaknihovala desiata Spišská Nová Ves na ľade posledného Prešova 3:0.
Tipsport liga - 36. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Góly: 12. Myklucha (Šoltés, Faith), 16. Šoltés (Valach, Lee), 30. Turnbull (Faith, Lucas), 34. Šoltés (Turnbull, Faith), 48. Myklucha (Šoltés, Turnbull) – 34. Kováč (Hrnka, Bajtek), 35. Buček (Čederle, Vitaloš). Rozhodcovia: Baluška, Crman – Šoltés, Pribula, vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 2813 divákov
B. Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Turnbull, Myklucha, Faith – Valach, Zigo, Šoltés – Kukuča, Čunderlík, Jasenec – Ondrušek, Messner, Sedliačik
Nitra: Patrikainen (34. Gadžiev) – Carmichael, Osburn, Valent, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Buček, Čederle, Lacka – Passolt, Chrenko, Paulovič – Bajtek, Hrnka, Kováč – Molnár, Bubela, Jackson – Csányi
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Góly: 43. Kriška (Podolinský) - 22. Petráš (Krivošík, Mikúš), 26. Dachnovskyj (Ferenc), 35. Lamper (Krivošík). Rozhodcovia: Orolin, Lesay - Stanzel, Frimmel, vylúčení: 2:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1090 divákov.
Mikuláš: Houser - F. Fekiač, Flood, Kadlubiak, Robertson, Jendroľ, Lalík, Ibragimov - Vojtech, Tritt, Záborský - Ferkodič, Uhrík, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Kuba, Kriška, Podolinský
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandić, Ferenc, Dachnovskyj, Bartoš, Šedivý, Kvietok - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Lunter, Chovan, Jellúš - Tariška, Varga, Plochotnik
HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín 3:2 pp (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 44. V. Fekiač (Kudrna, Šramaty), 46. Zuzin (Valach), 65. Fairbrother (Jääskeläinen, Cassels) - 16. Hudec (Krajčovič, Descheneau), 57. Varone (Laurenčík). Rozhodcovia: Klejna, Čahoj - Staššák, Ticý, vylúčení: 1:1, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1681 divákov.
Zvolen: Kantor - Brejčák, Valach, Golian, Fairbrother, Beňo, Pišoja, Kowalczyk - Hecl, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Macek - V. Fekiač, Šramaty, Kudrna - Kobolka
Trenčín: D. Hrenák - Goljer, Laurenčík, Drgoň, Krajčovič, Hatala, M. Hrenák, Maruna, Nikmon - Descheneau, Varone, Baptiste - Bezúch, Krajč, Lapšanský - Hudec, Vitolinš, Jakubec - Rezničák, Kalis, Stránský
HK Poprad - HK Dukla Michalovce 4:3 pp a sn (2:0, 0:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Nauš), 17. Török (Suchý), 58. Cracknell (Bjalončík, Sproul), rozh. nájazd: Calof - 25. Spodniak (Martel, Marcinko), 28. Virtanen (Martel, Spodniak), 57. Roy (Virtanen, Martel). Rozhodcovia: Krajčík, Kocúr - Hercog, Vystavil, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Roy 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 2:0, 2193 divákov.
Poprad: Parks - Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Sproul, Lefebvre, Gabor - Török, Suchý, Majdan - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Urbánek, Nauš - Stanček, Výhonský, Kundrik
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Bindulis, Stripai, Macejko, Matta, Roman - Martel, Roy, Virtanen - Fominych, Kytnár, Spodniak - Svitana, Lichanec, Šmida - Varga, Bartánus, Hrabčák
HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Góly: 7. Giľák (Savoie, Barcík), 14. D. Martel (A. Žiak), 59. Džugan (Viedenský). Rozhodcovia: Snášel ml., Novák – Tvrdoň, Tomáš, vylúčenia: 2:0 na 2 min, navyše: Števuliak (Spišská) 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1675 divákov
Prešov: Vyletelka – Nátny, MacDougall, Chatrnúch, Ullman, Semaňák, S. Hain, Kozák, Danielčák – Bukarts, Indrašis, Rockwood – Valigura, Suja, Avcin – Bačo, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Jokeľ
S. N. Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, A. Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – Rapáč, D. Martel, Savoie – G. Hain, Giroux, Giľák – Turanský, Viedenský, Vandas – Števuliak, Paločko, Džugan - Vartovník
HC Slovan Bratislava - Vlci Žilina 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 25. Acolatse (Takáč), 35. R. Varga (Takáč, Ličko), 42. Peterek (Královič, Acolatse), 52. Dmowski (Takáč, Marcinko) - 35. Korczak (Koyš). Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4782 divákov
Slovan: Kiviaho - Maier, Acolatse, Fabuš, Královič, Bačik, Ličko, Zeleňák - Takáč, Marcinko, R. Varga - Dmowski, Peterek, Bondra - Šimun, Petriska, Jendek - Bakoš, Šramatý, Lupták
Žilina: LaCouvée - Miller, Korenčik, J. Pobežal, Gachulinec, Holenda, Chicoine - Koyš, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Ranford - Drábek, Baláž, A. Bartovič - Beták, Galamboš, Vašaš - Juščák
Tabuľka po 36. kole:
1. Slovan Bratislava 36 18 7 4 7 128:98 72
2. Nitra 36 18 4 3 11 124:96 65
3. Košice 36 18 2 7 9 105:87 65
4. Banská Bystrica 35 17 4 4 10 119:92 63
5. Žilina 36 17 4 3 12 110:99 62
6. Poprad 36 13 6 4 13 120:97 55
7. Liptovský Mikuláš 36 11 6 6 13 109:119 51
8. Trenčín 36 11 3 8 14 87:97 47
9. Michalovce 36 11 4 4 17 107:121 45
10. Spišská Nová Ves 35 12 3 3 17 79:98 45
11. Zvolen 36 10 5 4 17 101:117 44
12. Prešov 36 8 3 1 24 72:140 31
