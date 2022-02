Slovan zvýšil náskok pred Trnavou na šesť bodov

Fortuna liga - 20. kolo:



Piatok:



MFK Zemplín Michalovce - ŠKF Sereď 0:1 (0:1)



Gól: 32. Jureškin. Rozhodovali: Očenáš - Vitko, Vorel, ŽK: Ošima, Kanu, Vaško, Méndez - Ľjubičič



Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Vaško, Méndez - Kanu (86. Ntotis), Ošima, Žofčák (46. Begala) - Popovits (67. Peňa), Yilmaz, Marcin (86. Magda)



Sereď: Chudý - Todoroski, Ljubičič, Hučko, Jureškin - Iglesias (89. Popovič), Koštál (58. Yao) - Fábry (70. Radič), Mičin (70. Potoma), Morong - Haša





Sobota:



ŠK Slovan Bratislava - FK Senica 5:0 (2:0)



Góly: 14. Mustafič, 36. Božikov, 55. Kankava, 76. Šaponjič, 90. Rabiu. Rozhodovali: Sedlák - Weiss, Košecký, ŽK: Kankava (Slovan), 2829 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Božikov (80. Abena), Vernon - Kankava, Mustafič (85. Holman)- Zmrhal (85. Rabiu), Weiss, Green (68. Šaponjič) - Mráz (68. Barseghjan)



Senica: Ravas – Oršula, Pavlík, Mayounga, Anaba - Totka (76. Duda), Ouattara (76. Masulovič) - Egy, Piroska (61. Repa), Witan (82. Buchel) - Niarchos (61. Jurdík)





AS Trenčín - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3:0 (1:0)



Góly: 70. a 84. Ikoba, 35. Kadák (z 11 m). Rozhodovali: Smolák – Pozor, Ferenc, ŽK: Madu - Lačný, Sanneh, Kapor



Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen, Madu - Kadák (82. Gajdoš), Bainovič, Zubairu - Tučný (70. Gazi), Jendrišek (33. Ikoba), Azango



Pohronie: Slančík - Sanneh, Kapor, Pajer, Kokovas (85. Netovický) - Ožvolda, Steinhübel (77. Šmatlák), Hašek (46. Bangala) - Mihalík (77. Malle), Blahút, Lačný (46. Fofana)





MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViON Zlaté Moravce-Vráble 0:0



Rozhodoval: Kružliak, ŽK: Mondek (Z. Moravce), 500 divákov



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Sváček – Gerát (88. Pinte), Bartoš (C) (88. Andrič), Staš, Kotora, Bielák, Šinderlář, Laura (63. Švec), Nagy, Pavúk (78. Voško), Flak.



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Kira – Grozdanovski, Horák (58. Jibril), Sloboda, Mondek, Čögley (C), Neofytidis, Menich, Pintér (49. Chren), Kyziridis, Čonka.





Nedeľa:



FC Spartak Trnava - FK DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:1)



Góly: 55. Savvidis - 23. Kružliak (z 11m). Rozhodovali: Glova - Poláček, Bednár, ŽK: Ciganiks, 2765 divákov



Trnava: Takáč - Koštrna, Škrtel, Kóša, Mikovič - Savvidis - Iván, Grič, Bukata (80. Ramadan), Bamidele Yusuf - Kozak (68. Azevedo)



DAC: Ferreira - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Ciganiks - Balič (87. Njie), Nebyla - Andzouana, Hahn (60. Sharani), Andrezinho (74. Veselovský) - Krstovič (87. Moumou)





Tabuľka FL po 20. kole:



1. Slovan Bratislava 20 15 4 1 48:13 49



2. Spartak Trnava 20 13 4 3 29:12 43



3. Ružomberok 19 9 8 2 31:13 35



4. Dunajská Streda 20 9 6 5 25:20 33



5. Žilina 19 7 6 6 30:24 27



6. Sereď 20 7 5 8 24:26 26



7. Senica 20 6 6 8 19:30 24



8. Trenčín 20 6 5 9 30:31 23



9. Michalovce 20 7 2 11 19:28 23



10. L. Mikuláš 20 4 5 11 22:39 17



11. Zlaté Moravce-Vráble 20 3 7 10 19:34 16



12. Pohronie 20 2 4 14 16:42 10

Bratislava 13. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava po úvodnom zápase jarného 20. kola zvýšili svoj náskok na čele Fortuna ligy. So Senicou si poradili hladko 5:0.Druhá Trnava doma remizovala v šlágri s Dunajskou Stredou 1:1 a na lídra stráca už šesť bodov. Sereď zvíťazila v Michalovciach 1:0 a posunula sa na 6. priečku v tabuľke, ktorá po 22. kole bude znamenať postup do skupiny o titul. Duel Ružomberok - Žilina je na programe v pondelok.