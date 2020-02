Slovanista Daniel sa usiluje o slovenský pas

Bratislava 6. februára (TASR) - Krídelník Erik Daniel z futbalového klubu Slovan Bratislava chce v najbližšom čase získať slovenské občianstvo. Rodák z českého Hodonína vyrastal od jedného roka na Slovensku a po návrate zo sústredenia v Turecku chce vyriešiť potrebné dokumenty.



"Celý život žijem na Slovensku a hovorím po slovensky. Cítim sa ako Slovák, hoci papier hovorí niečo iné, a to by som chcel zmeniť. Nie je to len preto, že by som chcel byť v reprezentácii, ako si možno niekto myslí. Reprezentácia je sen každého hráča, ale nechcem predbiehať, predovšetkým musím podávať kvalitné výkony v klube. O občianstve som uvažoval už dlhšie. Ako cudzinec mám niektoré veci komplikovanejšie, so slovenským občianstvom by to bolo oveľa jednoduchšie. Už sa navyše neplánujem nikam sťahovať a chcem zostať žiť na Slovensku. Pokiaľ viem, tak spĺňam všetky predpoklady ako znalosť jazyka či počet rokov strávených v krajine. Po návrate z Turecka začneme riešiť potrebné dokumenty a verím, že už čoskoro získam slovenský pas," uviedol Daniel pre klubový web.