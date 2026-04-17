Slovanista Zeleňák pred finále s Nitrou: Milujem takéto zápasy
Bratislava 17. apríla (TASR) - Vo finále hokejovej Tipsport ligy si hráči Slovana po postupe cez Liptovský Mikuláš a Košice veria aj na víťaza základnej časti. Sériu proti Nitre začínajú na jej ľade, vo vyraďovačke zatiaľ majú na klziskách súperov stopercentnú bilanciu. Podľa obrancu Vojtecha Zeleňáka však musí hrať Slovan oveľa lepšie na svojom klzisku.
Zverenci Brada Tappera zdolali Liptákov vo štvrťfinále 4:0 na zápasy, Košičanov v semifinále 4:2. „V prvom rade sme si po náročnej sérii s Košicami dobre odpočinuli. Verím, že sme sa dobre pripravili aj na náročnú sériu s Nitrou. Tešíme sa na ňu,“ povedal Zeleňák pre TASR.
V tohtoročnej play off Slovan vonku ešte netratil zápas, na Liptove vyhral dvakrát a v Košiciach dokonca trikrát. Teraz po prvý raz začne sériu vonku a vďaka tejto štatistike by mohol mať ambície začať finále ideálne. „Nemyslím si to, my ideme od zápasu k zápasu, v každom chceme zvíťaziť. My však chceme hrať doma lepšie a aj by sme mali. Toto je vec, ktorú chceme zlepšiť,“ dodal 27-ročný obranca.
Nitra je vo svojej storočnicovej sezóne mierny favorit, vyhrala základnú časť a už od začiatku sezóny netajila najvyššie ambície. „Nech si hovorí každý čo chce, toto je finále. Pôjdeme na maximum a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní,“ vyhlásil Zeleňák.
Zverenci Andreja Kmeča majú výbornú ofenzívu, v základnej časti ju potvrdili tým, že strelili najviac gólov (190). „Ofenzíva je ich silná zbraň, ale to je o celej lajne. Majú to dobre poskladané. Pre mňa ako pre obrancu je to výzva. Milujem takéto zápasy, milujem brániť takýchto dobrých útočníkov,“ odkázal obranca Slovana.
Zeleňáka a jeho spoluhráčov čaká tvrdá práca, finále ponúkne nielen rýchly, ale aj fyzický hokej. „Myslím si, že aj s Košicami to bolo celkom fyzické, ich obrancovia boli veľmi tvrdí. Ale verím, že sme pripravení na všetko.“
Dobre stavaný a tvrdý zadák by mohol na kreatívnych útočníkov Nitry platiť. Svojou hrou bol proti obhajcovi titulu platný, Košičanom strelil aj gól. Svoj prvý v sezóne. Okrem zápasov sa však teší aj na atmosféru. „Pre toto hráme hokej. Bude plný dom aj tam aj u nás a na toto sa tešíme rovnako aj s našimi fanúšikmi. A či som si nechal nejaký gól aj na finále? Uvidíme, dúfam že áno,“ uzavrel s úsmevom pre TASR.
Nitra túži po treťom titule, Slovan chce zavŕšiť desiatku
Zloženie finálovej dvojice hokejovej Tipsport ligy 2025/2026 naplnilo predpoklady. Proti sebe nastúpia dve najlepšie mužstvá základnej časti, Nitra chce po zisku pohára Dušana Pašeka získať aj ten cennejší - pohár Vladimíra Dzurillu. Ôsmu finálovú účasť chcú „corgoni“ pretaviť v tretí titul, Slovan túži vo svojom dvanástom finále dosiahnuť na jubilejný desiaty.
Nitra a Slovan sa vo finále stretli aj v sezóne 2021/2022. Séria sa začala na ľade Slovana, ktorý zvíťazil v základnej časti a po triumfe 5:2 v šiestom zápase v Nitre získal svoj 9. titul. Celkovo však pôjde o štvrtý vzájomný súboj v play off týchto súperov. Stretli sa aj v semifinále ročníka 2009/2010 a štvrťfinále sezóny 2020/2021. V prvej konfrontácii uspel Slovan 4:0 na zápasy, v druhej 4:1. Nitra tak vo vyraďovačke Slovan ešte nezdolala.
Zverenci Andreja Kmeča sa do bojov o zlato dostali po víťazstvách vo štvrťfinálovej sérii 4:3 s Michalovcami a semifinálovej 4:2 s Popradom. Nitra počas dvanástich rokov v lige získala desať medailí, celkovo však jedenásť. Okrem dvoch zlatých aj päť strieborných a štyrikrát bola bronzová. Istotu cenného kovu má aj v tejto sezóne. Úplne prvé ligové finále odohrala v sezóne 2013/2014, v ňom podľahla Košiciam. O rok neskôr získala bronz, ale o ďalší rok už získala prvý titul keď zdolala Banskú Bystricu. Nasledovalo osem sezón, počas ktorých Nitrania pozbierali šesť medailí. V ročníku 2023/2024 pritom postupne vyradili víťaza základnej časti z Popradu, potom aj druhé Michalovce a vo finále narazili na tretiu Spišskú Novú Ves. Do play off sa pritom dostali z predkola. Napriek tomu získali svoj druhý titul. V minuloročnej finálovej sérii narazili na Košice, východniari sa tešili po víťazstve v siedmom zápase.
„Belasí“ sa do finále prebojovali cez Liptovský Mikuláš, ktorý vo štvrťfinále vyradili 4:0 na zápasy. V semifinále proti Košiciam nezvládli prvý domáci duel, ale na ľade „oceliarov“ zvíťazili vo všetkých troch dueloch a celkovo postúpili po výsledku 4:2 na zápasy. Prvé ligové finále si zahrali v piatej sezóne v roku 1998. Dovtedy bolo zloženie finálovej dvojice identické a hrali v ňom výhradne Košice a Trenčín. Prvú účasť v boji o zlato však premenili na titul a potom aj ďalších osem. Vo finále neuspeli len dvakrát a v oboch prípadoch proti Košiciam. Od sezóny 2012/2013 Slovan pôsobil v nadnárodnej KHL a to celých sedem rokov. Vo vitríne má okrem 9 titulov aj dva poháre za druhé miesto a päť za tretie.
program finále TL:
1. zápas
19. apríla 18.00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava
2. zápas
20. apríla 18.00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava
3. zápas
23. apríla 18.30 HC Slovan Bratislava – HK Nitra
4. zápas
24. apríla 18.30 HC Slovan Bratislava – HK Nitra
prípadný 5. zápas
26. apríla 18.00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava
prípadný 6. zápas
28. apríla 18.30 HC Slovan Bratislava – HK Nitra
prípadný 7. zápas
30. apríla 18.00 HK Nitra – HC Slovan Bratislava
