Streda 22. apríl 2026
Slovanistky vyhrali na palubovke Slávie, vyrovnali finálovú sériu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Tretí duel je na programe v nedeľu o 19.00 h na palubovke Slovana.

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava vyhrali v druhom zápase finálovej série play off Niké extraligy na palubovke tímu Kooperativa Slávia EUBA 3:1. Obhajkyne titulu tak vyrovnali stav série hranej na tri víťazstvá na 1:1. Tretí duel je na programe v nedeľu o 19.00 h na palubovke Slovana.



play off Niké extraligy žien

finále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:

Kooperativa Slávia EUBA - VK Slovan Bratislava 1:3 (-22, 18, -20, -18)

130 minút, rozhodovali: Jurácek a Tiršel

/stav série: 1:1/
