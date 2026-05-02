< sekcia Šport
Slovanistky zdolali Sláviu EU 3:2 a získali majstrovský titul
„Belasé“ získali pod novou identitou prvý titul, klub je nástupcom VKP FTVŠ UK Bratislava.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. mája (TASR) - Volejbalistky VK Slovan Bratislava získali majstrovský titul v Niké extralige v sezóne 2025/26. V sobotňajšom rozhodujúcom piatom stretnutí finálovej série zvíťazili doma nad tímom Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 a celkovo uspeli 3:2 na zápasy. „Belasé“ získali pod novou identitou prvý titul, klub je nástupcom VKP FTVŠ UK Bratislava, ktorý triumfoval v súťaži aj pred rokom.
Finálová séria ponúkla vyrovnaný boj, v prvých štyroch zápasoch ani jeden tím nedokázal uspieť na vlastnej palubovke. Až rozhodujúce stretnutie prinieslo triumf domáceho tímu a Slovan napokon potvrdil pozíciu nasadenej jednotky po základnej časti. Na najvyšší stupeň v súťaži tak vystúpil hneď v prvom roku svojej existencie. Jeho predchodca VKP od svojho vzniku pred sezónou 2021/22 získal jedno zlato, jedno striebro a jeden bronz. Slávia ako dlhoročný popredný klub slovenského ženského volejbalu pridal do zbierky jedenáste striebro, pričom má na konte 22 titulov a aj dve bronzové medaily, ktoré získalo v rokoch 2002 a 2003 jeho „béčko“.
Slovanistky vstúpili do zápasu s veľkou energiou. V prvom sete nepustili v GoPass Aréne na Pasienkoch súperky ani raz do vedenia, viedli aj o šesť bodov 13:7. Slávistky potom zabojovali, no viac ako na rozdiel dvoch bodov sa im znížiť nepodarilo. V druhom dejstve hosťujúce hráčky získali prvý bod, no následne predviedli domáce päťbodovú šnúru a Slávistky museli opäť doťahovať. Podarilo sa im vyrovnať skóre na 11:11, potom aj na 16:16, no misky váh na svoju strany neprevážili ani raz.
V treťom sete „ekonómky“ ukázali, že nepredajú svoju kožu lacno. Úvod im nevyšiel a prehrávali 2:4, no otočili na 9:7. Následne domáce získali päť lôpt za sebou a viedli 12:9, no ani to Slávistky nezlomilo a od stavu 15:14 opäť prevzali vedenie, ktoré držali do skóre 21:21. V dramatickej koncovke Slovanistky nevyužili tri mečbaly, Slávistky naopak áno hneď prvý setbal. „Belasé“ nezvládnutie drámy akoby zaskočilo a v štvrtom dejstve prenechali súperkám iniciatívu. Do stavu 9:10 držali krok, no záver setu hosťujúce hráčky ovládli, keď zaznamenali najprv dve štvorbodové šnúry a na záver aj päťbodovú.
O majstrovskom titule tak rozhodol posledný možný set posledného možného duelu. V tajbrejku Slovan rýchlo viedol 3:0 a tréner Slávistiek Matušov si musel vziať oddychový čas. Počas výmeny strán viedli Slovanistky 8:4, no stále nebolo rozhodnuté, Slávia dokázala znížiť na 11:12. V úplnom závere však Slovanistky využili svoj prvý mečbal a mohli odštartovať oslavy.
prehľad majsteriek SR:
1992/93 Slávia UK Bratislava
1993/94 Slávia UK Bratislava
1994/95 Slávia UK Bratislava
1995/96 S.P.A.S.A. Žilina
1996/97 S.P.A.S.A. Žilina
1997/98 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
1998/99 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
1999/00 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
2000/01 Slávia UK AJ OZAP Bratislava
2001/02 Slávia UK Bratislava
2002/03 Slávia UK Bratislava
2003/04 Slávia UK Bratislava
2004/05 VK OMS SH Senica
2005/06 VK OMS Senica
2006/07 VK OMS Senica
2007/08 Slávia UK Kúpele Dudince Bratislava
2008/09 VK Doprastav Bratislava
2009/10 VK Slávia UK Bratislava
2010/11 VK Slávia UK Bratislava
2011/12 VK Doprastav Bratislava
2012/13 VK Slávia EU Bratislava
2013/14 VK Doprastav Bratislava
2014/15 VK Slávia EU Bratislava
2015/16 VK Slávia EU Bratislava
2016/17 VK Slávia EU Bratislava
2017/18 STRABAG VC FTVŠ UK Bratislava
2018/19 VK Slávia EU Bratislava
2019/20 súťaž sa nedohrala pre pandémiu covid-19
2020/21 VK Slávia EU Bratislava
2021/22 VK Slávia EU Bratislava
2022/23 VK Slávia EU Bratislava
2023/24 VK Slávia EU Bratislava
2024/25 VKP FTVŠ UK Bratislava
2025/26 VK Slovan Bratislava
Niké extraliga - play off, 5. finále /na 3 víťazstvá/:
VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EU Bratislava 3:2 (22, 23, -25, -18, 11)
143 minút, rozhodovali: Mokrý a Juráček
/konečný stav série: 3:2, Slovan získal titul majstra SR/
