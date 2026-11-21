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Slovanistky zdolali Trnavu 3:0
Liptovský Hrádok si pripísal druhý triumf v sezóne, keď zvíťazil taktiež v troch setoch nad posledným Prešovom, ktorý ešte v tomto ročníku nevyhral.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Volejbalistky bratislavského Slovana zdolali Trnavu 3:0 na sety v sobotnom zápase 9. kola Niké Extraligy žien a na konte majú naďalej iba jedinú prehru. Liptovský Hrádok si pripísal druhý triumf v sezóne, keď zvíťazil taktiež v troch setoch nad posledným Prešovom, ktorý ešte v tomto ročníku nevyhral.
Niké Extraliga žien - 9. kolo:
VK Slovan Bratislava – HIT UCM Trnava 3:0 (19, 23, 17)
83 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Čuntala, 180 divákov.
ŠK Elba Prešov – VK ŠKM Liptovský Hrádok 0:3 (-9, -14, -20)
71 minút, rozhodovali: Myšková a Andrejčák, 135 divákov.
VK Slovan Bratislava – HIT UCM Trnava 3:0 (19, 23, 17)
83 minút, rozhodovali: Viktoríni-Lisá a Čuntala, 180 divákov.
ŠK Elba Prešov – VK ŠKM Liptovský Hrádok 0:3 (-9, -14, -20)
71 minút, rozhodovali: Myšková a Andrejčák, 135 divákov.