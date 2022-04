Slovanu môže ďalšie domáce double prekaziť už len trnavský rival

Bratislava 21. apríla (TASR) - Futbalistom ŠK Slovan Bratislava môže oslavy tretieho domáceho double za sebou prekaziť už len najväčší rival. Víťazi Slovnaft Cupu z predchádzajúcich dvoch sezón vyradili v semifinále AS Trenčín a vo finále sa 8. mája stretnú s FC Spartak Trnava, ktorý postúpil do súboja o trofej vďaka dvom jasným víťazstvám nad FK Senica.



Trnavskému trénerovi Michalovi Gašparíkovi prekáža, že krátko pred termínom finále stále nie je známe dejisko: "Je to pekný zápas, bude to sledovať celé Slovensko, určite si to všetci užijú. Finále je o dva týždne a my nevieme, kde sa bude konať. Minulý rok bolo na Slovane a ja som zvedavý, kde bude tento rok. Už dávno sa o tom malo vedieť, bez toho, aby sa vedelo, kto budú finalisti. Myslím si, že toto je trošku chyba, Trnava dala žiadosť už niekedy v októbri a údajne bola jediná, ktorá žiadala o finále. Teraz sa dozvedáme, že pravdepodobne možno to finále bude na Slovane. Kulisa bude výborná, zápas sa bude hrať na vysokej emócii. Určite to bude baviť aj ľudí, pretože je to finále a stretnú sa najväčší rivali. Je veľké plus, že môžu prísť fanúšikovia, určite bude vypredaný štadión. Keď si môžem tipnúť, bude to na Slovane."



Spartak zdolal v domácom prvom zápase semifinále Senicu 3:0, v stredajšej odvete na pôde súpera triumfoval ešte jednoznačnejšie 4:0. "Senica má svoje problémy, takže to semifinále sme mali uľahčené. Každý súper sa však počíta a my sme vo vytúženom finále a spravíme všetko, aby sme v ňom zdolali Slovan. Pomohlo nám aj domáce víťazstvo, dali sme dva góly v závere a vyhrali sme 3:0. S takým náskokom sa hrá ľahšie, dnes sme celý zápas kontrolovali," dodal Gašparík. Slovan sa na postup nadrel o čosi viac, po bezgólovej remíze v Trenčíne zvíťazil v bratislavskej odvete 2:1. "Som spokojný s postupom do finále, cieľ sme splnili. Pohár bude mať určite výborný náboj, uvidíme, kde sa bude hrať. Tešíme sa na finále a urobíme všetko, aby sme získali double. Ľahké to určite nebude, proti Trnave to bude veľký a emotívny zápas. Treba sa z toho radovať, každé finále má svoj osobitý náboj, každý titul má svoju osobitú históriu," povedal kouč "belasých" Vladimír Weiss st.



Ešte pred vyvrcholením 53. ročníka Slovenského pohára sa tradičné derby uskutoční aj vo Fortuna lige. Slovan spečatil vo veľkom predstihu štvrtý ligový titul za sebou a Spartak bojujúci o druhú pozíciu privíta v nedeľu 1. mája. "Budeme dohrávať ligu s rozumom, chcem dať šancu a viac priestoru hráčom, ktorí nehrali celú sezónu, boli po zraneniach alebo mali dlhodobý výpadok. Určite nastúpia už v Dunajskej Strede v nedeľu. Tak aby mužstvo malo silu, ale aby aj hráči, ktorí hrali menej, ukázali, že tu chcú zostať a že sú pripravení pobiť sa o miesto v základnej zostave," uzavrel Weiss st.