Slovanu sa kopia zranenia, Ramadan odmietol bod, Fodrek: Mrzí ho to
Kormidelník Slovana sa zároveň na pozápasovej tlačovej konferencii ospravedlnil za vulgárne prejavy, ktoré zachytili televízne kamery minulý víkend počas zápasu v Žiline.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Šláger 8. kola futbalovej Niké ligy medzi Slovanom Bratislava a Dunajskou Stredou priniesol dohromady päť gólov, výhru majstra 3:2 a jeho posun v tabuľke pred sobotného súpera zo Žitného ostrova. DAC dvakrát dokázal zmazať manko a v 82. minúte mohol aj do tretice vyrovnať, Ammar Ramadan však z jedenástky vysoko prekopol bránu.
Slovan zvládol duel s vážnym konkurentom v boji o titul aj napriek tomu, že sa mu začínajú množiť zdravotné problémy hráčov. V tabuľke poskočil na druhé miesto, pričom má rovnaký počet bodov ako vedúca Trnava, ktorú však čakalo nedeľňajšie stretnutie doma s Michalovcami. Slovan zostal jediným nezdolaným tímom z 12-členného ligového pelotónu, pričom v sobotu tejto „nálepky“ zbavil DAC. „Mali sme aj trošku smolu, pretože Andraž Šporar si na predzápasovom tréningu natiahol sval, vykartovaný bol Danylo Ignatenko, Kevin Wimmer je opäť zranený, Rahim Ibrahim ešte nebol na sto percent. Aj v iných tímoch prichádzajú svalové zranenia, pričom my sme odohrali dvakrát toľko zápasov ako DAC či iné slovenské mužstvá. Verím, že sa zranení hráči doliečia, pri Andražovi je to približne na dva týždne,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st.
Kouč sériového šampióna bol so šlágrom spokojný. „Výborný futbal, pre nás so šťastným koncom. Dunajská Streda ma rýchlych hráčov, ktorí sa ťažko bránia, ale my sme vôľou a individuálnou kvalitou rozhodli zápas v náš prospech. S prístupom som spokojný a s výkonom tiež, pretože hráči vydali zo seba maximum.“ Jedným z nich bol striedajúci Alasana Yirajang, ktorý má podľa Weissa spomedzi nováčikov v tíme najväčšie sebavedomie. Práve gambijský krídelník zariadil víťazný gól po tom, ako krížnym centrom v šestnástke našiel Cesara Blackmana a ten svojmu bývalému klubu zasadil rozhodujúci úder. „Som s ním spokojný, je pripravený na veľký futbal. Má veľký potenciál, zaplatili sme za neho Podbrezovej veľa peňazí na slovenské pomery. Je rýchly, výborne trénuje. Je to výborný chlapec, od rána do večera chodí vysmiaty. Z nových hráčov má najviac sebavedomia.“
Kormidelník Slovana sa zároveň na pozápasovej tlačovej konferencii ospravedlnil za vulgárne prejavy, ktoré zachytili televízne kamery minulý víkend počas zápasu v Žiline. Vo štvrtok sa nimi zaoberala Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu a udelila mu pokarhanie. „Ešte raz sa ospravedlňujem za to neslušné správanie, ale nikomu som nechcel ublížiť, nikoho som neurazil. Kričal som na svojich hráčov, na čo, samozrejme, právo mám. Ľudia ma poznajú, aký som, občas sa udeje aj toto. Ale nemalo by sa to stať,“ sypal si popol na hlavu Weiss st.
DAC prehral iba druhý ostrý zápas v tomto kalendárom roku. Na Tehelnom poli však zanechal sympatický dojem a za predvedenú hru by si minimálne bod zaslúžil. „Diváci videli výborný ligový zápas pred peknou kulisou. Padlo päť gólov, môžu byť spokojní, my s výsledkom určite nie sme. Boli sme blízko k bodu, ale spravili sme individuálne chyby a kvalitný súper nás za ne potrestal. Bol to šláger kola, prišli sme o sériu bez prehry, ale je len začiatok súťaže. Snažili sme sa o aktívnu hru, ale defenzíva Slovana bola lepšia ako naša ofenzíva. Ideme ďalej, v stredu máme pohár v Gabčíkove, kde nemôžeme mať iný cieľ ako víťazstvo. A potom sa musíme dobre pripraviť na domáci zápas s Komárnom,“ uviedol tréner DAC Branislav Fodrek.
Ramadana v týždni trápili zdravotné problémy, napokon však proti Slovanu nastúpil a v ofenzíve bol najlepší hráč hostí. „Vyzeralo to s ním všelijako. Striedal dobré momenty so slabšími, možno bolo u neho cítiť tréningový výpadok, ale je to hráč okamihu. Potvrdil to aj v tomto zápase, dal gól a na ďalší prihral. Pokutový kop zobral na seba a to, že ho nepremenil, patrí k futbalu. Jeho to mrzí najviac,“ nezvaľoval Fodrek vinu za prehru na reprezentanta Sýrie.
