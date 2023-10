Slovanu sa zranili Sersen i Lalonde, na hosťovanie získal Korenčíka

Bratislava 18. októbra (TASR) - Extraligový hokejový klub HC Slovan Bratislava získal na hosťovanie do konca kalendárneho roka 2023 obrancu Mareka Korenčíka z HK Dukla Ingema Michalovce. Ide o reakciu klubu na zranenia obrancov Michala Sersena a Snawna Lalondea. Slovan informoval o zmenách v kádri na sociálnych sieťach.



Korenčík prišiel do Michaloviec pred prebiehajúcou sezónou 2023/2024 po štvorročnom pôsobení v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Za Michalovce stihol vo svojej prvej extraligovej sezóne odohrať 4 zápasy, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 2 asistencie a 2 mínusové body. Okrem odchodu Korenčíka zasiahli michalovský káder aj ďalšie tri absencie. Obranca Martin Bodák a útočník Chase Pearson budú tímu chýbať neurčitý čas a ich zdravotný stav sa bude posudzovať na týždennej báze. Ešte dlhšiu absenciu klub očakáva od útočníka Maxa Newtona. Po zdravotných problémoch by mal do zostavy "líšok" naskočiť útočník Adam Varga, ktorý sa pred svojou extraligovou premiérou rozohrá v drese Trebišova v Slovenskej hokejovej lige.



Slovan Bratislava zrealizoval Korenčíkov príchod po tom, čo mu zo zostavy vypadli Sersen a Lalonde. Sersen čoskoro absolvuje vyšetrenie, po ktorom bude jasné, či sa bude liečiť konzervatívne alebo chirurgickým zákrokom. V zostave Slovana za zrejme neobjaví skôr než v období Vianoc. Lalonde utrpel zranenie v hornej časti tela v nedávnom zápase s Popradom a absentovať by mal 2-3 týždne. Klub očakáva jeho návrat po novembrovej reprezentačnej prestávke.