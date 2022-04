Slovanu vyšiel vstup do finále, dvojgólový Yogan: Solídny výkon

Na snímke tréner Slovana Andrej Podkonický v prvom finálovom stretnutí Kaufland play off Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra 22. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. apríla (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava si aj po prvom finálovom dueli držia v tohtoročnej play off stopercentnú bilanciu na domácom ľade. Nitru zdolali v piatok 6:4 a vyhrali aj siedmy extraligový zápas na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstup do finálovej série zvládli, no trénera Andreja Podkonického mrzelo poľavenie jeho tímu za stavu 5:2 a priznal, že po zápase bol v šatni "tvrdší míting".," hodnotil stretnutie Podkonický."Belasí", ktorí sa usilujú získať rekordný deviaty extraligový titul, dokázali v základnej časti zdolať Nitru v piatich zo šiestich vzájomných duelov. Viaceré priniesli pútavé gólové prestrelky a aj piatkový zápas sa niesol v ofenzívnom duchu. "," poznamenal Podkonický, ktorý nebol spokojný s hrou tímu v tretej tretine: "." Niektoré inkasované góly išli na vrub brankára Anthonyho Petersa, o jeho výmene však tréneri Slovana neuvažovali: "."V domácom drese sa dvakrát strelecky presadil Andrew Yogan: "."Americký útočník bol v závere aj blízko hetriku: "."."